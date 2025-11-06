Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в России

Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РоссииПо его словам, такое решение поддерживает и правительство РФ
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета на продажу вейпов в России. Об этом он заявил во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
«Наше правительство это поддерживает», – добавил российский лидер (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что важно не только запретить, но и провести соответствующую работу среди молодежи.
С просьбой к президенту полностью запретить вейпы в стране обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. По ее словам, во многих странах мира есть положительный опыт такой меры. На это Путин одобрительно кивнул.
28 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициативу о полном запрете вейпов в России поддерживают все фракции нижней палаты парламента. Однако 31 марта стало известно, что правительство не поддержало законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.
23 августа Володин заявил, что абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов. Он также напомнил, что Путин, поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе.
29 октября члены Комитета по охране здоровья обсудили законопроект, который содержит предложение о наделении регионов правом вводить запрет продажи вейпов. Тогда комитет единогласно проголосовал за проект.