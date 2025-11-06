Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в России

С просьбой к президенту полностью запретить вейпы в стране обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. По ее словам, во многих странах мира есть положительный опыт такой меры. На это Путин одобрительно кивнул.