Володин: большинство депутатов Госдумы поддержали запрет продажи вейпов

По его словам, депутаты от различных фракций внесли законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. На этой неделе президент РФ Владимир Путин, как напомнил Володин, поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе.