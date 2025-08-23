Володин: большинство депутатов Госдумы поддержали запрет продажи вейпов
Абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов, депутаты в ближайшие два месяца выйдут на принятие соответствующего законопроекта, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты от различных фракций внесли законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. На этой неделе президент РФ Владимир Путин, как напомнил Володин, поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе.
«После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», – написал спикер Госдумы в своем канале в Max.
В России с 2023 г. запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Кроме того, были повышены штрафы за подобное правонарушение и введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним, напомнил председатель Госдумы. Данных мер недостаточно, считает он.
28 января председатель Госдумы заявил, что инициативу о полном запрете вейпов в России поддерживают все фракции нижней палаты парламента. Однако 31 марта стало известно, что правительство не поддержало законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. 3 июня Володин заявил, что нижняя палата парламента готова рассмотреть в приоритетном порядке законопроект, если соответствующая инициатива поступит от кабмина.