При ударе ВСУ по Макеевке погибли более 60 российских военнослужащих

При ударе ВСУ по Макеевке погибли более 60 российских военнослужащихУкраинские войска выпустили по зданию с военными шесть ракет из HIMARS
В результате удара ВСУ по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке (ДНР) погибли 63 человека, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
В ведомстве уточнили, что украинские войска выпустили по зданию шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить.
«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что родным и близким погибших военных будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Удар по Макеевке украинские военные нанесли в новогоднюю ночь. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР сообщал, что военнослужащие находились в здании местного ПТУ, а причиной удара могло стать активное использование ими сотовых телефонов. «Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — пояснил источник. Сама же Макеевка расположена вплотную к Донецку, который регулярно подвергается ударам украинской артиллерии.
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале, что удар был нанесен 1 января ровно в 00:01 по местному времени. По его данным, в здании находились российские военнослужащие, призванные на службу по частичной мобилизации.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в свете произошедшего призвал найти виновных в гибели российских военнослужащих, включая командование, исполнителей и тех, кто согласовал нападение в НАТО.
«Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», — написал Карасин в своем Telegram-канале.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
С тех пор Минобороны трижды раскрывало количество погибших с начала СВО. В первый раз оборонное ведомство назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. Второй раз — 25 марта, к тому моменту погиб 1351 российский военнослужащий. Третий раз глава министерства Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил России с начала СВО составили 5937 человек.