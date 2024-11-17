Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по РоссииПо данным NYT, ВСУ могут применить их в Курской области
Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, сообщает The New York Times.
Как рассказали газете неназванные американские чиновники, такие ракеты, скорее всего, будут применяться украинской стороной для ударов по российской армии в Курской области, куда в начале августа вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ), также они могут быть применены против якобы находящихся в регионе солдат из КНДР.
«Решение Байдена представляет собой существенное изменение в политике США. Этот шаг расколол его советников, а изменения [в политике] были приняты за два месяца до того, как избранный президент Дональд Трамп, пообещавший ограничить поддержку Украины, вступит в должность», – пишет NYT.
Согласно заявлению американских чиновников, разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории стало ответом на якобы переброску солдат Северной Кореи в Россию.
При этом газета указывает, что пока неясно, сколько у ВСУ осталось американских дальнобойных ракет, которые можно использовать для ударов по более отдаленным целям.
Присутствие северокорейских военных в Курской области официально не подтверждалось, однако КНДР и Россия уже ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит в том числе обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран.
Позже французская газета Le Figaro без указания источника сообщила, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать поставленные ей дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для нанесения ударов вглубь российской территории.
Россия не заинтересована в эскалации отношений с США и может медлить с ответом, давая будущему президенту США Дональду Трампу возможность отменить это решение, полагает автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
«Байден этим решением убил трех зайцев: продемонстрировал свое остающееся полновластие, поставил жирную внешнеполитическую точку в своем президентстве (учитывая, что сейчас он под огнем критики из-за проигрыша демократов на выборах), и загнал Трампа в ловушку – если тот отменит разрешения, то будет выставлен демократами "cлабаком, испугавшимся" [Владимира] Путина», – сказал американист.
Он подчеркнул, что решение Вашингтона снять ограничения на использование американских ракет не повлияет на ход конфликта и соотношение сил противоборствующих сторон.
6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. Согласно последней сводке Минобороны, потери украинской стороны на данном направлении с начала вторжения превысили 33 250 военнослужащих, включая 320 за последние сутки. Официальные лица России заявляли, что одной из целей вторжения было отвлечение российских войск от ведения боевых действий на других направлениях, а также захват Курской АЭС, что украинской стороне реализовать не удалось. В Минобороны также заявляли, что Вооруженным силам России удалось вытеснить ВСУ с более половины охваченных боями территорий Курской области.
Украина уже давно добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, ранее ей в этом на Западе отказывали.
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. В обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал решение западных стран разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ основанием для применения ядерного оружия Россией, поскольку Украина не может использовать такие ракеты без поддержки западных специалистов.