6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. Согласно последней сводке Минобороны, потери украинской стороны на данном направлении с начала вторжения превысили 33 250 военнослужащих, включая 320 за последние сутки. Официальные лица России заявляли, что одной из целей вторжения было отвлечение российских войск от ведения боевых действий на других направлениях, а также захват Курской АЭС, что украинской стороне реализовать не удалось. В Минобороны также заявляли, что Вооруженным силам России удалось вытеснить ВСУ с более половины охваченных боями территорий Курской области.