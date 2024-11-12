КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, пишет центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября, говорится в публикации.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. В договоре прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ноябре выразила готовность поддерживать Россию в ее специальных военных операциях «до победного дня».
В октябре 2024 г. власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР может направить в Россию своих военных. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения об отправке военнослужащих из КНДР для участия в спецоперации на Украине.
5 ноября Песков заявил, что представители США, заявляя о предполагаемом присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области, отмечают, что не имеют подтверждений этим утверждениям.