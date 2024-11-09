Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
В новом договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.
Договор подчеркивается как миролюбивый и ориентирован на укрепление региональной и мировой стабильности, а также на поддержку многополярного международного порядка. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне в Пхеньяне. Документ был ратифицирован Госдумой и Советом Федерации, что закрепило новый уровень взаимодействия двух стран.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ноябре выразила готовность поддерживать Россию в ее специальных военных операциях «до победного дня». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значимость этих отношений и подчеркнул, что они выходят на новый уровень, обозначив их как «непобедимое боевое товарищество».