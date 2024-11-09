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Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

В новом договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

Договор подчеркивается как миролюбивый и ориентирован на укрепление региональной и мировой стабильности, а также на поддержку многополярного международного порядка. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне в Пхеньяне. Документ был ратифицирован Госдумой и Советом Федерации, что закрепило новый уровень взаимодействия двух стран.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ноябре выразила готовность поддерживать Россию в ее специальных военных операциях «до победного дня». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значимость этих отношений и подчеркнул, что они выходят на новый уровень, обозначив их как «непобедимое боевое товарищество».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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