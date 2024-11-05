Песков: США не могут подтвердить присутствие военных КНДР в России
Представители США, заявляя о якобы присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области, отмечают, что не имеют подтверждений этим утверждениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые про это говорят, к этим утверждениям всегда добавляют фразу, что вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет», – подчеркнул Песков.
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военных. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. Песков также назвал «уткой» сообщения об отправке военнослужащих из КНДР для участия в спецоперации на Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что северокорейские военные уже якобы находятся на территории Курской области.
1 ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Северная Корея с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии. Такую задачу перед корейским народом поставил лидер КНДР Ким Чен Ын. 24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».