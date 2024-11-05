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Песков: США не могут подтвердить присутствие военных КНДР в России

Ведомости

Представители США, заявляя о якобы присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области, отмечают, что не имеют подтверждений этим утверждениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые про это говорят, к этим утверждениям всегда добавляют фразу, что вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет», – подчеркнул Песков.

В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военных. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. Песков также назвал «уткой» сообщения об отправке военнослужащих из КНДР для участия в спецоперации на Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что северокорейские военные уже якобы находятся на территории Курской области.

1 ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Северная Корея с самого начала спецоперации выступала с готовностью оказывать помощь российской армии. Такую задачу перед корейским народом поставил лидер КНДР Ким Чен Ын. 24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Согласно документу, Россия и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из стран должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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