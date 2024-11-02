Китай просят повлиять на сотрудничество Северной Кореи и России

Китай просят повлиять на сотрудничество Северной Кореи и РоссииМежду КНР и КНДР растет дистанция, но по другим причинам
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдепартамент ведет переговоры с Китаем о возможном задействовании военных Северной Кореи в боевых действиях на стороне России. Он упомянул о «содержательном разговоре» на текущей неделе, пишет South China Morning Post. «Я думаю, они хорошо знают о наших опасениях и ожиданиях, что как на словах, так и на деле они будут использовать свое влияние для пресечения этой деятельности. Так что посмотрим, предпримут ли они какие-либо действия», – сказал Блинкен.
Незадолго до этих слов газета The New York Times сообщила о продолжительных переговорах 29 октября в резиденции посла КНР в США Се Фэна заместителя Блинкена Курта Кэмпбелла и других представителей госдепа США с китайскими дипломатами. В посольстве Китая, комментируя эту беседу, лишь заявили, что стороны «всегда поддерживали нормальную связь» по вопросам китайско-американских отношений, международных и региональных вопросов.
Официальные лица и СМИ КНР воздерживаются от публичной реакции на сведения о северокорейских военных, которые предположительно могли быть отправлены для участия в военной спецоперации. Во время брифинга 24 октября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос о солдатах КНДР в российской армии заявил, что у Китая нет информации на этот счет. Он повторил этот тезис и 1 ноября, добавив при этом, что Россия и Северная Корея – две суверенные страны, которые вправе самостоятельно решать, как развивать двусторонние отношения.
Журнал The Economist на этом фоне увидел признаки того, что Китай якобы недоволен сближением Москвы и Пхеньяна. Среди аргументов в пользу этой версии – посты в Weibo двух политических комментаторов о том, что КНР якобы не была заранее проинформирована о действиях КНДР, что показывает неуважение к Пекину. Другой аналитик считает, что некие ответные услуги со стороны России могут привести к эскалации на Корейском полуострове.
В свою очередь, министры иностранных дел России и Северной Кореи Сергей Лавров и Цой Сон Хи 1 ноября провели переговоры в Москве. Цой сказала, что сразу после начала спецоперации на Украине Ким Чен Ын дал указание «ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно <...> оказывать помощь российской армии и российскому народу». А ранее, летом, во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне»
У Китая и КНДР действительно сейчас наблюдается период охлаждения в отношениях, но подобное бывало и раньше, и даже в большей степени, например в 2017 г., поясняет директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Об этом говорят символические вещи – например, в 2024 г., в год 75-летия установления дипотношений между КНР и КНДР, был замечен лишь обмен поздравительными телеграммами лидеров. Кроме того, в последнее время снизилась динамика визитов друг к другу, особенно если сравнивать с Россией.
Все это связано с продолжающейся линией руководства КНДР на обеспечение высокой степени автономности от Китая, полагает Кашин. КНДР дольше всех находилась в режиме самоизоляции от ковида, до середины 2023 г., но и после этого восстановления прежней глубины ее взаимодействия с КНР так и не произошло (за исключением торговой сферы, где высока зависимость от соседа). Россия же всегда поддерживает диалог с Китаем по вопросу Северной Кореи и объясняет Пекину логику своих действий, уверен эксперт, но ключевые решения принимает сама. При этом едва ли мощным раздражителем для Китая является сотрудничество России и КНДР, скорее это общий курс последней, полагает Кашин.
Тренд на то, что в настоящий момент Северная Корея снижает свою зависимость от Китая, действительно существует, считает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александра Зуева. При этом если экономически сделать это очень сложно, то в политическом отношении у Кима появилось больше вариантов. Вероятно, Пекин действительно испытывает определенный дискомфорт от сближения России и КНДР, но не более того. Кроме того, Пекин может извлечь и положительный эффект из складывающейся ситуации, так как ответственность во многом Запад перекладывает на Россию, считает Зуева.