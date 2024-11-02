Китай просят повлиять на сотрудничество Северной Кореи и России

Все это связано с продолжающейся линией руководства КНДР на обеспечение высокой степени автономности от Китая, полагает Кашин. КНДР дольше всех находилась в режиме самоизоляции от ковида, до середины 2023 г., но и после этого восстановления прежней глубины ее взаимодействия с КНР так и не произошло (за исключением торговой сферы, где высока зависимость от соседа). Россия же всегда поддерживает диалог с Китаем по вопросу Северной Кореи и объясняет Пекину логику своих действий, уверен эксперт, но ключевые решения принимает сама. При этом едва ли мощным раздражителем для Китая является сотрудничество России и КНДР, скорее это общий курс последней, полагает Кашин.