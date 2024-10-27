Путин: Минобороны думает о вариантах ответа на возможные удары Киева вглубь РФ

Путин: Минобороны думает о вариантах ответа на возможные удары Киева вглубь РФПрименять дальнобойное оружие смогут только специалисты НАТО, подчеркнул он
Россия будет реагировать в случае ударов западным оружием вглубь российской территории, о различных вариантах ответа думает Минобороны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что украинская армия не может применять самостоятельно дальнобойное оружие, а способны это сделать только специалисты стран НАТО.
Журналист Павел Зарубин спросил у Путина, услышали ли в западных странах его сигналы по поводу обсуждаемых дальнобойных ударов вглубь российской территории. В сентябре президент РФ заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны.
«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал президент.
Он напомнил о своем раннем заявлении о возможности Киева применять дальнобойное оружие. По его мнению, делать это самостоятельно вооруженные силы Украины, в отличие от специалистов стран НАТО, не могут. Путин пояснил, что для таких ударов нужна космическая разведка, «которой у Украины, естественно, нет».
«Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не может. Поэтому то, что сейчас происходит, это делается всё руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет», – пояснил глава государства.
Россия должна будет «соответствующим образом» реагировать в случае снятия ограничений на удары вглубь российской территории.
«Как реагировать, когда, где конкретно – об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – заключил он.