Путин: Минобороны думает о вариантах ответа на возможные удары Киева вглубь РФ

«Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не может. Поэтому то, что сейчас происходит, это делается всё руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет», – пояснил глава государства.