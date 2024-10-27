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Путин: Минобороны думает о вариантах ответа на возможные удары Киева вглубь РФ

Применять дальнобойное оружие смогут только специалисты НАТО, подчеркнул он
Ведомости

Россия будет реагировать в случае ударов западным оружием вглубь российской территории, о различных вариантах ответа думает Минобороны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что украинская армия не может применять самостоятельно дальнобойное оружие, а способны это сделать только специалисты стран НАТО.

Журналист Павел Зарубин спросил у Путина, услышали ли в западных странах его сигналы по поводу обсуждаемых дальнобойных ударов вглубь российской территории. В сентябре президент РФ заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал президент.

Он напомнил о своем раннем заявлении о возможности Киева применять дальнобойное оружие. По его мнению, делать это самостоятельно вооруженные силы Украины, в отличие от специалистов стран НАТО, не могут. Путин пояснил, что для таких ударов нужна космическая разведка, «которой у Украины, естественно, нет».

«Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не может. Поэтому то, что сейчас происходит, это делается всё руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет», – пояснил глава государства.

Россия должна будет «соответствующим образом» реагировать в случае снятия ограничений на удары вглубь российской территории.

«Как реагировать, когда, где конкретно – об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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