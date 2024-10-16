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Белый дом: США не изменили подход к использованию Украиной дальнобойного оружия

Ведомости

США не планируют менять подходы к использованию Украиной дальнобойных американских вооружений в рамках конфликта с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Однако мы продолжим поддерживать украинцев, чтобы у них было все необходимое, особенно на поле боя. Украина должна иметь возможность наносить ответные удары по российским силам, атакующим их территорию», – сказала Жан-Пьер на брифинге.

16 октября в рамках своего плана президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требования о скорейшем вступлении страны в НАТО, размещении на ее территории «неядерного пакета сдерживания» Москвы, а также предложил заменить американские войска в Европе украинскими.

Кроме того, он подчеркнул необходимость продолжения помощи Киеву, призвал союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и даже высказал идею о разработке критических минеральных ресурсов страны, чтобы они не усилили Россию и Китай.

Также Киев постоянно требует, чтобы США разрешили ему использовать западное оружие для ударов вглубь России.

Издание The Washington Post (WP) писало, что Запад сомневается в реалистичности осуществления «плана победы» Зеленского.

10 октября в Пентагоне заявляли, что приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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