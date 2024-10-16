Белый дом: США не изменили подход к использованию Украиной дальнобойного оружия
США не планируют менять подходы к использованию Украиной дальнобойных американских вооружений в рамках конфликта с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Однако мы продолжим поддерживать украинцев, чтобы у них было все необходимое, особенно на поле боя. Украина должна иметь возможность наносить ответные удары по российским силам, атакующим их территорию», – сказала Жан-Пьер на брифинге.
16 октября в рамках своего плана президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требования о скорейшем вступлении страны в НАТО, размещении на ее территории «неядерного пакета сдерживания» Москвы, а также предложил заменить американские войска в Европе украинскими.
Кроме того, он подчеркнул необходимость продолжения помощи Киеву, призвал союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и даже высказал идею о разработке критических минеральных ресурсов страны, чтобы они не усилили Россию и Китай.
Также Киев постоянно требует, чтобы США разрешили ему использовать западное оружие для ударов вглубь России.
Издание The Washington Post (WP) писало, что Запад сомневается в реалистичности осуществления «плана победы» Зеленского.
10 октября в Пентагоне заявляли, что приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки вооружения.