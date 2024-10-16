Киеву – оружие и приглашение в НАТО, Западу – недра

Киеву – оружие и приглашение в НАТО, Западу – недраПрезидент Украины рассказал, в чем заключается его стратегия по защите страны
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября впервые после утечек в западных СМИ публично представил в Верховной раде свой «план победы» из пяти пунктов. Среди пунктов «плана победы» – требования пригласить Украину в НАТО до конца конфликта, разместить на ее территории «неядерный пакет сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву, призыв к ПВО союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и даже приглашение разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай. «Россия, – полагает Зеленский, – должна навсегда утратить контроль над Украиной и желание такого контроля. Это гарантия жизни для Европы и, одновременно, спокойствия для Европы».
Что в самом плане
Первый пункт плана Зеленский назвал «геополитическим». Он состоит в приглашении Киева в НАТО до окончания конфликта с Россией, причем, по его словам, это «сильный шаг, который не потребует от [членов альянса] ничего, кроме решимости». По мнению Зеленского, так Украина укрепит оборону альянса.
«Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями», – добавил он. Но уже после конфликта.
Второй и третий пункт Зеленский назвал «военными». Первый из них заключается в «необратимом укреплении украинской обороны» при совмещении защиты позиций и боев на территории России для деморализации ее населения, приведя в пример вторжение ВСУ в Курскую область.
В «оборонительном» пункте – семь подпунктов, включая «продолжение операций [ВСУ] в определенных районах» России, которое он обосновал недопущением появления буферных зон на территории Украины. В мае операцию на севере Харьковской области президент России Владимир Путин объяснял необходимостью создать санитарную зону для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ.
Кроме того, Зеленский упомянул «уничтожение наступательного потенциала» РФ на линии боевого соприкосновения, помощь партнеров Киева в формировании его военных резервов, вывод ПВО Украины на уровень, достаточный для ее защиты от российских ударов, а также «совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в пределах воздушного щита партнеров». Украинский лидер просит расширить применение дронов вместе со снятием ограничений на применение дальнобойного оружия Запада по России, а также на разведданных, включая спутниковые.
Третий по счету и второй «военный» пункт Зеленский назвал «сдерживанием» Москвы через предложение разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания», который защитит Киев «от любой угрозы России» и сузит «вариативность [ее] действий». Он уточнил, что далее Москва либо присоединится «к честному дипломатическому процессу справедливого завершения» боевых действий либо «потеряет возможность продолжать» их после применения Киевом «пакета сдерживания».
Зеленский добавил, что к пункту есть «секретное приложение», которое уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также могут получить и те, кто «могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания» (стратегия сдерживания СССР. – «Ведомости»).
Четвертый – «экономический» – пункт Зеленский видит в стратегических инвестициях Запада в добывающую промышленность Украины для усиления Киева и его союзников. По словам украинского лидера, у страны есть критически важные запасы урана, титана и лития, именно за них Москва якобы и ведет борьбу. Зеленский уверен, что ЕС, США и их «определенные партнеры» должны заключить «специальное соглашение по совместной защите [украинских] критических ресурсов, совместного инвестирования и их использования».
При этом он заметил, что и здесь есть «секретное приложение», доступное лишь «определенным партнерам» Киева.
Пятый пункт обозначен как «послевоенный», в рамках которого Зеленский предлагает боевой опыт и опыт взаимодействия военнослужащих ВСУ с армиями НАТО использовать «для укрепления обороны альянса и обеспечения безопасности в Европе».
В случае поддержки такого плана, как утверждает Зеленский, боевые действия удастся завершить не позднее 2025 г.
Что это значит
На презентацию плана Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что за «план победы» украинский президент выдает политику США, направленную на продолжение боевых действия «до последнего украинца». При этом, добавил Песков, мирное урегулирование возможно, если в Киеве признают «бесперспективность той политики, которую они проводят», и поймут необходимость осознать те причины, которые привели к конфликту.
«План победы» Зеленского не предусматривает территориальных уступок России, хотя ранее западные СМИ сообщали, что Киев взвешивает такие варианты. 10 октября Corriere della Sera писала, что что украинский лидер готов к прекращению огня без признания новых границ при условии гарантий вступления в ЕС. Это отрицал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин и сам Зеленский – 16 октября.
Первым свой «план победы» украинский лидер презентовал руководству США. В ходе визита в Вашингтон 26 сентября он представил его президенту Джо Байдену. Как писало тогда Politico, в Белом доме сомневаются в нем, поставив под вопрос решение Киева атаковать Курскую область. Как сообщает AP, Зеленский показал «план победы» и другим западным странам, не получив поддержки и вызвав беспокойство требованием поддержать его в течение трех месяцев.
«Военные» пункты плана о вступлении Украины в НАТО до конца конфликта с Россией и совместной с альянсом борьбе с российской авиацией и ракетами неприемлемы для США, Германии, Франции и Италии: они не хотят прямого противостояния с Москвой, не желая ядерной эскалации, говорит главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, надежды Киева сейчас связаны как раз с возможностью такой эскалации. «Пункт о размещении в Европе украинских войск вместо или в дополнение к американским смехотворен», – говорит эксперт.
План Зеленского скорее медийный, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, с ухудшением военной обстановки Киев хочет показать положительный сценарий и объяснить цель продолжения боевых действий. Но, продолжает Брутер, это не окажет существенного влияния на ситуацию и объемы помощи: пока в НАТО хотят укрепить ВСУ для усиления переговорной позиции Киева, но никто не будет реализовывать «план победы», а помощь будет зависеть от ситуации на земле и решения проблемы резервов.
Сейчас украинский лидер в трудном положении: весь конфликт он повышал общественные ожидания, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Сейчас ему трудно отказаться от прошлых запросов, добавляет эксперт. С другой стороны, Зеленский поддерживает давление на Запад, надеясь, что часть требований будет рассматриваться серьезно и реализуется, продолжает Кортунов. После выборов в США для Киева могут последовать неприятные сюрпризы, допускает эксперт. Сейчас, в кульминационный момент, Зеленский пытается «нагрузить» как можно больше запросов, оставляя Киев в центре внимания.
«В идеале он хотел бы добиться большого вовлечения стран Запада в конфликт, для чего и упомянул якобы участие Ирана и КНДР», – считает аналитик.
Говоря о критических ресурсах, которые предлагается разрабатывать Западу на Украине, украинский лидер пытается парировать аргумент скептиков в США об убыточности вовлечения в конфликт для Вашингтона, заключает Кортунов.