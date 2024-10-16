Киеву – оружие и приглашение в НАТО, Западу – недра

«Военные» пункты плана о вступлении Украины в НАТО до конца конфликта с Россией и совместной с альянсом борьбе с российской авиацией и ракетами неприемлемы для США, Германии, Франции и Италии: они не хотят прямого противостояния с Москвой, не желая ядерной эскалации, говорит главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, надежды Киева сейчас связаны как раз с возможностью такой эскалации. «Пункт о размещении в Европе украинских войск вместо или в дополнение к американским смехотворен», – говорит эксперт.