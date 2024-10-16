Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией

16 октября Зеленский начал свое выступление в Верховной раде, где огласил некоторые пункты плана. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана, как передает издание «Страна.ua», – продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.