Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с РоссиейВашингтон рассчитывает продолжать конфликт «до последнего украинца», считают в Кремле
Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» является на самом деле планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», – заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что действительно «мирным планом» может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к этому конфликту.
Зеленский представил «план победы» президенту США Джо Байдену еще в конце сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву.
16 октября Зеленский начал свое выступление в Верховной раде, где огласил некоторые пункты плана. По его словам, этот документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана, как передает издание «Страна.ua», – продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др.