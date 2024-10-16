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Постпред США: предпосылки для скорого принятия Украины в НАТО отсутствуют

Ведомости

На сегодняшний день обстоятельства не способствуют принятию Украины в НАТО, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит на брифинге.

«Мы не в той точке сейчас, чтобы альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Смит, НАТО продолжает придерживаться мнения, что когда-нибудь Украина сможет получить членство в альянсе. Участники НАТО обсудят продолжение оказания помощи Киеву и возможности ее увеличения «в зависимости от запросов Украины» на министерской встрече альянса, которая состоится 17 октября. Постпред США при НАТО уточнила, что Киев нуждается в артиллерии и дополнительных видах противовоздушной обороны (ПВО).

Пункт о приглашении Украины в НАТО входит в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, представленный Верховной раде 16 октября. В документе также говорится об укреплении обороны республики, размещении «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», оказании помощи в развитии экономики. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники, Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие этого плана. Агентство отмечает, что в документе есть секретные пункты, о которых Зеленский не заявлял в Раде.

Принятие Украины в альянс потребует голоса всех стран – членов, в то время как Германия и США не готовы гарантировать это из-за продолжающихся боевых действий и риска быть втянутыми напрямую в конфликт, добавило AP. Союзники Зеленского также обеспокоены слабой способностью украинской армии сдерживать удары России на Донецком направлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом США воевать с Россией чужими руками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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