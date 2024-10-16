Постпред США: предпосылки для скорого принятия Украины в НАТО отсутствуют

Пункт о приглашении Украины в НАТО входит в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, представленный Верховной раде 16 октября. В документе также говорится об укреплении обороны республики, размещении «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», оказании помощи в развитии экономики. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники, Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие этого плана. Агентство отмечает, что в документе есть секретные пункты, о которых Зеленский не заявлял в Раде.