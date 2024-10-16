Постпред США: предпосылки для скорого принятия Украины в НАТО отсутствуют
На сегодняшний день обстоятельства не способствуют принятию Украины в НАТО, заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит на брифинге.
«Мы не в той точке сейчас, чтобы альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Смит, НАТО продолжает придерживаться мнения, что когда-нибудь Украина сможет получить членство в альянсе. Участники НАТО обсудят продолжение оказания помощи Киеву и возможности ее увеличения «в зависимости от запросов Украины» на министерской встрече альянса, которая состоится 17 октября. Постпред США при НАТО уточнила, что Киев нуждается в артиллерии и дополнительных видах противовоздушной обороны (ПВО).
Пункт о приглашении Украины в НАТО входит в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, представленный Верховной раде 16 октября. В документе также говорится об укреплении обороны республики, размещении «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», оказании помощи в развитии экономики. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники, Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие этого плана. Агентство отмечает, что в документе есть секретные пункты, о которых Зеленский не заявлял в Раде.
Принятие Украины в альянс потребует голоса всех стран – членов, в то время как Германия и США не готовы гарантировать это из-за продолжающихся боевых действий и риска быть втянутыми напрямую в конфликт, добавило AP. Союзники Зеленского также обеспокоены слабой способностью украинской армии сдерживать удары России на Донецком направлении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом США воевать с Россией чужими руками.