WP: Запад сомневается в реалистичности осуществления «плана победы» Зеленского
По мере продвижения российских войск в Донбассе в США и Европе растут усталость от конфликта и сомнения в возможности полного осуществления «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.
Автор отмечает, что план президента Украины в реальности, вероятно, «будет далек от полной победы, на которую многие надеялись, поскольку среди западных союзников нарастают цинизм и усталость». Зеленский собирается раскрыть все детали на этой неделе после представления документа президенту США Джо Байдену и другим западным лидерам. По данным обозревателя WP, среди западных правительств нет консенсуса относительно того, какая часть из списка Зеленского должна быть выполнена.
В частности, президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел, страна которого является одним из самых ярых сторонников Киева в Центральной Европе, недавно заявил, что украинцам «придется быть реалистами» и что наиболее вероятным исходом конфликта будет то, что часть территорий окажутся под российским контролем, говорится в публикации.
Зеленский представил свой «план победы» Байдену еще 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог получить поддержку во время визита в США. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом. 8 октября президент Украины в своем Telegram-канале пообещал доработать документ и обнародовать его содержание.