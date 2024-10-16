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WP: Запад сомневается в реалистичности осуществления «плана победы» Зеленского

Ведомости

По мере продвижения российских войск в Донбассе в США и Европе растут усталость от конфликта и сомнения в возможности полного осуществления «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.

Автор отмечает, что план президента Украины в реальности, вероятно, «будет далек от полной победы, на которую многие надеялись, поскольку среди западных союзников нарастают цинизм и усталость». Зеленский собирается раскрыть все детали на этой неделе после представления документа президенту США Джо Байдену и другим западным лидерам. По данным обозревателя WP, среди западных правительств нет консенсуса относительно того, какая часть из списка Зеленского должна быть выполнена.

В частности, президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел, страна которого является одним из самых ярых сторонников Киева в Центральной Европе, недавно заявил, что украинцам «придется быть реалистами» и что наиболее вероятным исходом конфликта будет то, что часть территорий окажутся под российским контролем, говорится в публикации.

Зеленский представил свой «план победы» Байдену еще 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог получить поддержку во время визита в США. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом. 8 октября президент Украины в своем Telegram-канале пообещал доработать документ и обнародовать его содержание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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