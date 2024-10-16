WP: Запад сомневается в реалистичности осуществления «плана победы» Зеленского

Зеленский представил свой «план победы» Байдену еще 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовую помощь Киеву. По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог получить поддержку во время визита в США. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом. 8 октября президент Украины в своем Telegram-канале пообещал доработать документ и обнародовать его содержание.