Зеленский пообещал доработать «план победы» Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал доработать «план победы» страны в вооруженном конфликте с Россией и обнародовать его содержание. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.
«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива в целом должна быть понятна для каждого в нашей стране», – сказал Зеленский.
Он добавил, что предлагает своим партнерам определиться, как они видят завершение конфликта с Россией и место Украины в глобальной архитектуре безопасности.
Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог получить поддержку во время визита в США. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом и уточнили, что хотят получить больше деталей. Следующая встреча президентов США и Украины по этому вопросу запланирована в Германии на 12 октября.
30 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире новостного телемарафона заявил, что после презентации США «плана победы» Украины в конфликте с Россией его раскроют украинскому обществу, но некоторые пункты документа останутся закрытыми.