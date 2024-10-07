Зеленский пообещал доработать «план победы» Украины

По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог получить поддержку во время визита в США. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом и уточнили, что хотят получить больше деталей. Следующая встреча президентов США и Украины по этому вопросу запланирована в Германии на 12 октября.