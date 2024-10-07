Что известно о ситуации в Курской области на 7 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 7 октябряЗа прошедшие сутки ВС РФ отразили две контратаки украинской армии
Бои в Курской области продолжаются 63-й день. Вооруженные силы России наступают и отражают атаки ВСУ. В регионе продолжают действовать режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. Возвращаться в приграничные регионы все еще опасно, отметили в правительстве. Спецоперация будет продолжаться до исчезновения угроз со стороны Украины, заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение частям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово. За прошедшие сутки ВС РФ отразили две контратаки в направлении Кременного и Плехово, а также сорвали попытки атак в направлении Любимовки и Русского Поречного.
С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Казачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка и др. Кроме того, российские силы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам бригад в районах Катериновки, Кондратовки, Макеевки, Павловки и др.
За сутки украинская сторона потеряла более 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля. По последним данным от Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ превысили 21 000 человек. Операция ВС РФ в регионе продолжается.
Вторжение ВСУ в Курскую область – ответ на мирное предложение президента России Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что президент страны перечислял следующие предпосылки урегулирования конфликта на Украине: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; снятие всех санкций с России.
«США и другие страны НАТО стремятся нанести стратегическое поражение России. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока угрозы со стороны Украины не будут устранены», – сказал он.
Работники предприятий из приграничных регионов, находящихся в простое, смогут трудоустраиваться к другому работодателю на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, сообщили в правительстве, анонсировав новую меру поддержки. В аналогичной ситуации оказались граждане, эвакуированные с затронутых боевыми действиями территорий.
Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что у многих эвакуированных жителей не было возможности официально уволиться – часто такие граждане не имеют на руках необходимых документов. Он напомнил, что порядок трудоустройства уточняется по поручению президента Владимира Путина.
«Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения [эвакуированных граждан]», – заявил Мишустин.