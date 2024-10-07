ФСБ сообщила о незаконном пересечении границы журналистами Франции и Швейцарии

После вторжения украинских сил в Курскую область 6 августа на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.