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ФСБ сообщила о незаконном пересечении границы журналистами Франции и Швейцарии

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в Курской области в отношении журналиста телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент и корреспондента швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). В общей сложности с 17 августа 2024 г. дела возбуждены против 14 иностранных журналистов. Наказание по указанной статье подразумевает до пяти лет лишения свободы.

27 сентября ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в Курской области корреспондентами телеканала АВС Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, а также журналистом новостного сайта НotNews Парбу Мирче.

После вторжения украинских сил в Курскую область 6 августа на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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