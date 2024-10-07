ФСБ сообщила о незаконном пересечении границы журналистами Франции и Швейцарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в Курской области в отношении журналиста телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент и корреспондента швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). В общей сложности с 17 августа 2024 г. дела возбуждены против 14 иностранных журналистов. Наказание по указанной статье подразумевает до пяти лет лишения свободы.
27 сентября ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в Курской области корреспондентами телеканала АВС Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, а также журналистом новостного сайта НotNews Парбу Мирче.
После вторжения украинских сил в Курскую область 6 августа на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.