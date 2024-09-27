ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы иностранными журналистами
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы журналистами в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Речь идет о гражданах США и гражданине Румынии – корреспондентах телеканала АВС Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, а также журналисте новостного сайта НotNews Парбу Мирче. ФСБ возбудила дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ: незаконное пересечение госграницы.
В общей сложности с 17 августа этого года дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов, уточнили в ФСБ. Наказание по указанной статье подразумевает до пяти лет лишения свободы.
После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В августе стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.