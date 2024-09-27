ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы иностранными журналистами

После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В августе стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.