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Журналист France24 сделала репортаж из Курской области

Ведомости

Журналист телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно пересекла российскую границу в сопровождении украинских военных и сделала репортаж из Курской области, следует из репортажа на сайте телеканала.

Репортер побывала в нескольких населенных пунктах региона и поговорила с местными жителями.

4 сентября репортаж из Курской области опубликовали журналисты австралийской службы новостей ABC News. Отмечалось, что корреспонденты вряд ли смогут вернуться в Россию после этой поездки. За подобные репортажи Россия обвинила других западных журналистов в незаконном пересечении границы. 2 сентября в Суджу проник журналист британской The Independent Аскольд Крушельницкий.

27 августа ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

22 августа ФСБ также возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.

Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские силы зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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