Журналист France24 сделала репортаж из Курской области

27 августа ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.