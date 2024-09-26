Журналист France24 сделала репортаж из Курской области
Журналист телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно пересекла российскую границу в сопровождении украинских военных и сделала репортаж из Курской области, следует из репортажа на сайте телеканала.
Репортер побывала в нескольких населенных пунктах региона и поговорила с местными жителями.
4 сентября репортаж из Курской области опубликовали журналисты австралийской службы новостей ABC News. Отмечалось, что корреспонденты вряд ли смогут вернуться в Россию после этой поездки. За подобные репортажи Россия обвинила других западных журналистов в незаконном пересечении границы. 2 сентября в Суджу проник журналист британской The Independent Аскольд Крушельницкий.
27 августа ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (считается в России иноагентом)
22 августа ФСБ также возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские силы зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.