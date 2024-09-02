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Журналист The Independent незаконно проник в Курскую область для репортажа

Ведомости

Журналист британской The Independent Аскольд Крушельницкий проник в Курскую область, следует из репортажа на сайте издания.

Согласно материалу, репортер сопровождал украинских военнослужащих на территории региона. Крушельницкий сообщил, что в состав транспортной колонны входили британские и немецкие танки, БТР, компактные легкобронированные машины Humvees, грузовики снабжения, бензовозы, пикапы и внедорожники.

В Судже журналист поговорил с местными жителями.

27 августа ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

22 августа ФСБ также возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.

В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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