Журналист The Independent незаконно проник в Курскую область для репортажа
Журналист британской The Independent Аскольд Крушельницкий проник в Курскую область, следует из репортажа на сайте издания.
Согласно материалу, репортер сопровождал украинских военнослужащих на территории региона. Крушельницкий сообщил, что в состав транспортной колонны входили британские и немецкие танки, БТР, компактные легкобронированные машины Humvees, грузовики снабжения, бензовозы, пикапы и внедорожники.
В Судже журналист поговорил с местными жителями.
27 августа ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.
22 августа ФСБ также возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы России в Курской области.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.