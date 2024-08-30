Россия закрыла въезд для корреспондента The Times Филп после материала из Суджи
Россия закрыла въезд для корреспондента издания The Times Кэтрин Филп после того, как она посетила город Суджу Курской области и сделала оттуда репортаж, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на комментарий посольства России в Великобритании.
По информации агентства, Филп прибыла на территорию России в сопровождении ВСУ, а затем сделала репортаж о боях, тем самым незаконно пересекла границу и работала без аккредитации со стороны российского МИДа.
27 августа стало известно, что ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу Курской области через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.
Ранее в августе также стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.