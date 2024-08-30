Россия закрыла въезд для корреспондента The Times Филп после материала из Суджи

27 августа стало известно, что ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу Курской области через границу. В частности, против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.