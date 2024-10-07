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Лавров: вторжение в Курскую область было реакцией на мирное предложение Путина

По словам главы МИД, у Москвы нет другого выбора, кроме как продолжать спецоперацию
Ведомости

Вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало реакцией на предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью порталу Newsweek.

«Путин перечислил следующие предпосылки урегулирования: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; снятие всех санкций с России», – напомнил Лавров, добавив, что Киев ответил на это вторжением.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США и другие страны НАТО стремятся нанести стратегическое поражение России. Он отметил, что в этих условиях у Москвы нет другого выбора, кроме как продолжать спецоперацию до тех пор, пока угрозы со стороны Украины не будут устранены. Лавров считает, что больше всего издержек от конфликта приходится на украинцев. Для России спецоперация – это защита своего народа и жизненно важных интересов безопасности, подчеркнул дипломат.

Бои в приграничной Курской области продолжаются уже более двух месяцев – подразделения ВСУ вошли в регион 6 августа с территории украинской Сумской области. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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