Лавров: вторжение в Курскую область было реакцией на мирное предложение Путина

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США и другие страны НАТО стремятся нанести стратегическое поражение России. Он отметил, что в этих условиях у Москвы нет другого выбора, кроме как продолжать спецоперацию до тех пор, пока угрозы со стороны Украины не будут устранены. Лавров считает, что больше всего издержек от конфликта приходится на украинцев. Для России спецоперация – это защита своего народа и жизненно важных интересов безопасности, подчеркнул дипломат.