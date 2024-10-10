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Пентагон: приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки вооружения

Ведомости

Вашингтон не видит возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине, поэтому приоритетом остаются поставки оружия Киеву. Об этом «РИА Новости» заявил представитель Пентагона.

«Мы считаем, что любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования», – добавил собеседник агентства.

По его словам, США надеются на дипломатическое решение, но не видят «условий для плодотворных переговоров» с Россией. Представитель Пентагона также назвал поставку вооружения Украине «необходимой поддержкой для самообороны».

Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.

9 октября CNN со ссылкой на источники сообщал, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые, по его мнению, необходимы ВСУ для реализации так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что список был представлен конгрессу США в начале сентября. В него вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух – поверхность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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