Пентагон: приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки вооружения

9 октября CNN со ссылкой на источники сообщал, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые, по его мнению, необходимы ВСУ для реализации так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что список был представлен конгрессу США в начале сентября. В него вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух – поверхность».