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CNN: в США составили список оружия для «плана победы» Зеленского

Ведомости

Главнокомандующий ВС США в Европе, генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые, по его мнению, необходимы ВСУ для реализации так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, список был представлен конгрессу США в начале сентября. В него вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух – поверхность».

Ранее Вашингтон не поставлял упомянутое оружие Украине. При этом, как отметил другой источник, Киев не раз запрашивал у США оба типа вооружений. Один из собеседников предположил, что задержки в поставках Link 16 связаны с опасениями властей США, что американские технологии могут попасть в руки российских военных. Ракеты JASSM могут и вовсе оказаться бесполезными, если ВСУ улучшат свое положение в воздухе, добавил источник.

CNN со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден не полностью отверг просьбу Киева разрешить наносить удары вглубь территории России, но в то же время дал уклончивый ответ. Байден и Зеленский должны были продолжить обсуждение этого вопроса на встрече «Рамштайн» в Германии, но президент США отменил поездку. Американские чиновники считают маловероятным, что Вашингтон изменит свою политику в отношении ракет большой дальности.

Зеленский представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог получить поддержку во время визита в США. Чиновники администрации Байдена якобы отнеслись к «плану победы» со скепсисом и уточнили, что хотят получить больше деталей. Украинский лидер пообещал доработать свою инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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