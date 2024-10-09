CNN: в США составили список оружия для «плана победы» Зеленского
Главнокомандующий ВС США в Европе, генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые, по его мнению, необходимы ВСУ для реализации так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников, список был представлен конгрессу США в начале сентября. В него вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух – поверхность».
Ранее Вашингтон не поставлял упомянутое оружие Украине. При этом, как отметил другой источник, Киев не раз запрашивал у США оба типа вооружений. Один из собеседников предположил, что задержки в поставках Link 16 связаны с опасениями властей США, что американские технологии могут попасть в руки российских военных. Ракеты JASSM могут и вовсе оказаться бесполезными, если ВСУ улучшат свое положение в воздухе, добавил источник.
CNN со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден не полностью отверг просьбу Киева разрешить наносить удары вглубь территории России, но в то же время дал уклончивый ответ. Байден и Зеленский должны были продолжить обсуждение этого вопроса на встрече «Рамштайн» в Германии, но президент США отменил поездку. Американские чиновники считают маловероятным, что Вашингтон изменит свою политику в отношении ракет большой дальности.
Зеленский представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. По информации The Times, в документе есть положения о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.