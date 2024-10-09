CNN: в США составили список оружия для «плана победы» Зеленского

Ранее Вашингтон не поставлял упомянутое оружие Украине. При этом, как отметил другой источник, Киев не раз запрашивал у США оба типа вооружений. Один из собеседников предположил, что задержки в поставках Link 16 связаны с опасениями властей США, что американские технологии могут попасть в руки российских военных. Ракеты JASSM могут и вовсе оказаться бесполезными, если ВСУ улучшат свое положение в воздухе, добавил источник.