Bloomberg: Стармер обсудит с премьером Италии удары ракетами Storm Shadow по РФ

Стармер прибудет в Италию через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Лидеры двух стран 13 сентября говорили о возможности разрешить Украине наносить удары по России с помощью ракет Storm Shadow. Переговоры с США и другими союзниками по этому вопросу продолжаются, заявил 16 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.