Bloomberg: Стармер обсудит с премьером Италии удары ракетами Storm Shadow по РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправится в Рим, чтобы заручиться от итальянских властей поддержкой по вопросу разрешения Украине использовать против РФ британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Встреча Стармера с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони должна состояться 16 сентября.
«Оба лидера также скажут, что они широко обсудили гибридные угрозы, которые Россия представляет для Европы, и подтвердят поддержку планов по восстановлению Украины», – говорится в проекте заявления, с которым ознакомился Bloomberg.
Стороны также планируют обсудить в Риме планы по борьбе с миграцией и усилия по дальнейшему укреплению связей между двумя странами, следует из документа. По данным источников агентства, в ближайшие дни британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами.
Стармер прибудет в Италию через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Лидеры двух стран 13 сентября говорили о возможности разрешить Украине наносить удары по России с помощью ракет Storm Shadow. Переговоры с США и другими союзниками по этому вопросу продолжаются, заявил 16 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
О передаче Украине авиационных крылатых ракеты большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае 2023 г. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных.
В июне стало известно о планах Италии поставить Украине партию ракет Storm Shadow. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни до этого говорил, что оружие, которое посылает его страна Киеву, не должно использоваться для ударов по территории России.