Встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений о решении по ударам вглубь РФ

В иносми, в частности The Guardian и Bloomberg, отмечается, что международная реакция на предупреждение России о недопустимости нанесения Киевом ударов по ней ракетами западного производства осталась сдержанной. Перед переговорами Байдена и Стармера координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «политика [США] не изменится» в отношении нанесения дальних ударов по территории России. Он пояснил, что США пока не планируют объявлять о переменах в вопросе ударов Киева по РФ. «Необходимо очень серьезно относиться ко всем событиям на Украине, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина», – считает, в частности, польский премьер Дональд Туск.