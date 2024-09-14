Встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений о решении по ударам вглубь РФ

Встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений о решении по ударам вглубь РФРеакция Белого дома на предупреждение России по эскалации осталась сдержанной
В Белом доме после встречи президента Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера не сообщили о решении по атакам Киева по России дальнобойным оружием. Об этом свидетельствуют данные опубликованного отчета по итогам встречи.
По информации Белого дома, на встрече политиков речь шла о «представляющих взаимный интерес» вопросах внешней политики – ситуациях на Украине и в секторе Газа. В частности, Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины и «выразили глубокую обеспокоенность» по поводу якобы поставок России оружия Ираном и Северной Кореей и приписываемой Китаю поддержки российского ОПК.
На встрече в Голубой комнате Белого дома, пишет The Guardian, также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Лэмми.
После встречи Стармер сказал журналистам, что она не была посвящена конкретному решению по разрешению Киеву вести удары ракетами Storm Shadow вглубь России. «У нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, стратегические обсуждения тактических решений», – сказал он.
Однако Байден подтвердил, что эта тема обсуждалась лидерами и их командами. В ответ на выкрикнутый вопрос о том, как скоро он готов позволить Украине запустить ракеты вглубь Россию, Байден сказал: «Мы собираемся обсудить это сейчас».
Байден также ответил на вопрос журналиста о предостережении российского президента Владимира Путина в адрес НАТО в случае разрешения Украине запускать ракеты большой дальности вглубь России. Американский президент сказал, что «не думает много о Путине».
В иносми, в частности The Guardian и Bloomberg, отмечается, что международная реакция на предупреждение России о недопустимости нанесения Киевом ударов по ней ракетами западного производства осталась сдержанной. Перед переговорами Байдена и Стармера координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «политика [США] не изменится» в отношении нанесения дальних ударов по территории России. Он пояснил, что США пока не планируют объявлять о переменах в вопросе ударов Киева по РФ. «Необходимо очень серьезно относиться ко всем событиям на Украине, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина», – считает, в частности, польский премьер Дональд Туск.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.