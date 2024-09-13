Посол РФ в США: Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь России
Президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь территории России, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Я не исключаю даже такой ситуации, что во время нашего разговора вдруг выйдут срочные новости по CNN, Fox News или ABC, что президент [CША] принял такого рода решение», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего (цитата по ТАСС).
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.