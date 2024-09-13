США пока не планируют объявлять о переменах в вопросе ударов Киева по РФ

13 сентября британский премьер Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с президентом США Джо Байденом по вопросам урегулирования конфликтов на Украине и в секторе Газа. В тот же день Стармер сообщил, что на встрече с Байденом не планируется решать вопрос о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России.