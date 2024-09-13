США пока не планируют объявлять о переменах в вопросе ударов Киева по РФ
США не меняли подходов к ограничению использования Киевом оружия США для ударов вглубь РФ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», – заявил Кирби (цитата по «РИА Новости»).
13 сентября британский премьер Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с президентом США Джо Байденом по вопросам урегулирования конфликтов на Украине и в секторе Газа. В тот же день Стармер сообщил, что на встрече с Байденом не планируется решать вопрос о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение об ударах по РФ не будет принято до начала дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что если США и Великобритания согласятся на удары по российским территориям оружием большой дальности, то это будет означать их прямую вовлеченность в войну с Россией.