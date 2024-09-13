Стармер: решение об ударах по России не будет принято на встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин предупредил, что снятие ограничений для ВСУ будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. В таком случае изменится и «сама суть конфликта», а Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.