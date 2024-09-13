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Стармер: решение об ударах по России не будет принято на встрече с Байденом

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на встрече с президентом США Джо Байденом не планируется решать вопрос о снятии запрета для ВСУ на удары вглубь России. Об этом он рассказал журналистам в самолете по пути в Вашингтон, передает ITV.

В контексте ситуации на Украине лидеры планируют обсудить стратегию. Использование западного вооружения для ударов по России Стармер счел «тактическим» вопросом. По его словам, новая стратегия, которая будет согласована Лондоном и Вашингтоном, определит окончательный ответ Киеву по поводу ударов по территории РФ ракетами Storm Shadow.

13 сентября британский премьер прибыл в США для проведения переговоров с Байденом по вопросам урегулирования конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Киев уже давно настаивает, чтобы западные страны разрешили использовать поставляемое оружие для ударов по территории России. До последнего времени в Белом доме подчеркивали, что не планируют снимать ограничения. Но 12 сентября госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут корректировать свою позицию по вооружению, которое направляется ВСУ.

Президент России Владимир Путин предупредил, что снятие ограничений для ВСУ будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. В таком случае изменится и «сама суть конфликта», а Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России. По данным The Guardian, аналогичное решение планирует принять и Лондон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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