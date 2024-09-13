Володин: НАТО воюет с Россией под видом ВСУ
Обсуждение США, Германией, Великобританией и Францией возможности атаковать Россию дальнобойным оружием – не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, реальность в том, что США и союзники «пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России».
«Параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва. Все это является прямым доказательством, что под видом вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле воюет НАТО», – написал Володин.
Председатель нижней палаты парламента добавил, что если раньше речь шла о советниках и инструкторах, то теперь – о наемниках и целых подразделениях, использующих оружие НАТО, определяющих цели для атак в России, согласовывающих военные действия и отдающих приказы.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по РФ будет расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Тогда «сама суть конфликта» изменится и Россия будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
11 сентября The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России в течение нескольких недель. По данным The Guardian, Великобритания намерена принять аналогичное решение. В этот же день глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, и назвал обсуждение этого вопроса «камуфляжной дискуссией».