Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Володин: НАТО воюет с Россией под видом ВСУ

Ведомости

Обсуждение США, Германией, Великобританией и Францией возможности атаковать Россию дальнобойным оружием – не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, реальность в том, что США и союзники «пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России».

«Параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва. Все это является прямым доказательством, что под видом вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле воюет НАТО», – написал Володин.

Председатель нижней палаты парламента добавил, что если раньше речь шла о советниках и инструкторах, то теперь – о наемниках и целых подразделениях, использующих оружие НАТО, определяющих цели для атак в России, согласовывающих военные действия и отдающих приказы.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного оружия для ударов по РФ будет расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Тогда «сама суть конфликта» изменится и Россия будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз, подчеркнул глава государства.

11 сентября The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России в течение нескольких недель. По данным The Guardian, Великобритания намерена принять аналогичное решение. В этот же день глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, и назвал обсуждение этого вопроса «камуфляжной дискуссией».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных