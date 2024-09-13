Володин: НАТО воюет с Россией под видом ВСУ

11 сентября The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России в течение нескольких недель. По данным The Guardian, Великобритания намерена принять аналогичное решение. В этот же день глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.