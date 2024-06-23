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Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS

Согласно официальной информации, погибли четыре человека, около 150 получили ранения
Екатерина Щербинина
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ/ Константин Михальчевский / РИА Новости

Расположенный на юго-западе Крымского полуострова город Севастополь подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ракет ATACMS американского производства, сообщило Минобороны РФ. По данным губернатора Михаила Развожаева, погибли три человека, включая двух детей. Ранения получили более 100 человек.

По информации Минобороны РФ, атака произошла около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне.

В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети, заявило Минобороны РФ около 14:30 мск. Но чуть позже Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о почти 100 раненых и трех погибших, двое из которых – дети. В Минздраве РФ примерно через час после этого заявили об увеличении числа пострадавших до 124 человек. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии. Среди тех, кто получил не совместимые с жизнью травмы, оказалась 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на пляже, сообщил глава города Юрий Гришан. В связи с трагедией 24 июня объявлено днем траура в Крыму и Севастополе.

Позже губернатор уточнил, что число погибших выросло до четырех человек, из них 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).

Развожаев уточнил, что ранения получили находившиеся в районе Учкуевки (местность на берегу Черного моря на Северной стороне Севастополя) и микрорайоне Любимовка. По предварительной информации, также произошло возгорание жилого дома в районе Северной стороны, а рядом с пансионатом «Лазурь» загорелся лес.

В связи с произошедшим Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте по ст. 205 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины специально выбрали православный праздник Святой Троицы для совершения «ритуального преступления». По ее словам, внутри сущности киевского режима – глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией.

Минобороны РФ позже выпустило заявление, в котором возложило ответственность за удар по мирным жителям Севастополя в первую очередь на США, чьи специалисты вводят полетные задания в американские ракеты, передает ТАСС.

30 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена без публичной огласки разрешила Украине наносить удары по территории России в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия. 21 июня Politico писало, что американские власти распространили это разрешение и на другие районы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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