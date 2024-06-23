Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS

В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети, заявило Минобороны РФ около 14:30 мск. Но чуть позже Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о почти 100 раненых и трех погибших, двое из которых – дети. В Минздраве РФ примерно через час после этого заявили об увеличении числа пострадавших до 124 человек. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии. Среди тех, кто получил не совместимые с жизнью травмы, оказалась 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на пляже, сообщил глава города Юрий Гришан. В связи с трагедией 24 июня объявлено днем траура в Крыму и Севастополе.