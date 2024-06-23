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Минобороны РФ: Украина нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS

Ведомости

Украина нанесла удар американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по гражданской инфраструктуре Севастополя. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные средства ПВО сбили четыре ракеты, еще одна ATACMS отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», – уточнили в оборонном ведомстве.

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали на прибрежную зону. Изначально губернатор сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.

Позднее Развожаев сообщил, что в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли три мирных жителя, двое из них – дети. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.

21 июня Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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