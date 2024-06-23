Минобороны РФ: Украина нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали на прибрежную зону. Изначально губернатор сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.