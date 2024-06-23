Минобороны РФ: Украина нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS
Украина нанесла удар американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по гражданской инфраструктуре Севастополя. Об этом сообщило Минобороны России.
Дежурные средства ПВО сбили четыре ракеты, еще одна ATACMS отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.
«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», – уточнили в оборонном ведомстве.
О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали на прибрежную зону. Изначально губернатор сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.
Позднее Развожаев сообщил, что в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли три мирных жителя, двое из них – дети. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.
21 июня Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах проведения спецоперации.