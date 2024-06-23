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AP: Украина добивается от США снятия запрета на удары ATACMS по России

Ведомости

Украинские военные просят США отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по по территории России, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Украина добилась разрешения использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ограниченных ударов по России в районе Харькова, но военные требуют новых уступок. Они утверждают, что, не имея возможности использовать ракеты большой дальности, их руки связаны.

«Мы могли бы нацелиться на командные пункты российских бригад и всю северную группировку, поскольку они расположены в 100-150 км от линии фронта», – уточнил командир артиллерии в Харьковской области с позывным Хефастус.

По его словам, обычные боеприпасы не способны долететь до этой территории.

21 июня Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах проведения спецоперации.

Два американских чиновника уточнили, что полученное Киевом разрешение наносить удары по России в качестве ответной меры на огонь с другой стороны границы не является изменением американской политики. Первоначально это обсуждалось только в контексте наступления в Харьковской области, но не исключало возможности нанесения ответного удара.

30 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена без публичной огласки разрешила Украине наносить удары на территории России в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия. Первоначально администрация Байдена говорила, что такие действия приведут к эскалации и вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиций Украины на поле боя заставило президента США изменить мнение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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