AP: Украина добивается от США снятия запрета на удары ATACMS по России

Два американских чиновника уточнили, что полученное Киевом разрешение наносить удары по России в качестве ответной меры на огонь с другой стороны границы не является изменением американской политики. Первоначально это обсуждалось только в контексте наступления в Харьковской области, но не исключало возможности нанесения ответного удара.