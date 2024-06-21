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Politico: США разрешили ВСУ наносить удары по российской армии на территории РФ

Ведомости

США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах проведения спецоперации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

В мае власти США разрешили Украине наносить удары с использованием предоставленного американского оружия по территории России в районе Харькова. По данным издания, вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз использовали иностранное оружие для нанесения удара по России, в частности по Белгороду. Но украинские и европейские чиновники оказывают давление на Вашингтон для ослабления ограничений и требуют разрешить Украине наносить удары в любой точке российской территории.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью PBS, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по «любому месту, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую». По его словам, если Россия нападает или собирается напасть со своей территории, нужно позволить Украине нанести ответный удар.

Два американских чиновника рассказали, что полученное Киевом разрешение наносить удары по территории России в качестве ответной меры на огонь с другой стороны границы не является изменением американской политики. Первоначально это обсуждалось только в контексте наступления в Харьковской области, но не исключало возможности нанесения ответного удара, уточнил собеседник издания.

30 мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена без публичной огласки разрешила Украине наносить удары на территории России в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия.

Издание отмечало, что администрация Байдена первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиций Украины на поле боя заставило президента США изменить свое мнение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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