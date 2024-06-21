Politico: США разрешили ВСУ наносить удары по российской армии на территории РФ

В мае власти США разрешили Украине наносить удары с использованием предоставленного американского оружия по территории России в районе Харькова. По данным издания, вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз использовали иностранное оружие для нанесения удара по России, в частности по Белгороду. Но украинские и европейские чиновники оказывают давление на Вашингтон для ослабления ограничений и требуют разрешить Украине наносить удары в любой точке российской территории.