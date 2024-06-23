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Захарова назвала атаку на Севастополь ритуальным преступлением

Ведомости

Власти Украины специально выбрали православный праздник Святой Троицы для совершения ритуального преступления. Об этом заявила телеканалу «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

«Дата для такого удара была выбрана неслучайно – день Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, ритуальные преступления Киева совпадают с большими праздниками. Для властей Украины не существует гражданской инфраструктуры, школьных каникул, праздников. Они подверстывают свои преступления, это наблюдалось и несколько лет назад при ударах по Луганску и Донецку, заключила Захарова.

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали на прибрежную зону. Изначально губернатор сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.

Позднее Развожаев уточнил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли три мирных жителя, двое из них – дети. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.

В Минобороны России 23 июня сообщили, что Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков суббоеприпасов пострадали мирные жители.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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