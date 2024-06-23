Захарова назвала атаку на Севастополь ритуальным преступлением

По ее словам, ритуальные преступления Киева совпадают с большими праздниками. Для властей Украины не существует гражданской инфраструктуры, школьных каникул, праздников. Они подверстывают свои преступления, это наблюдалось и несколько лет назад при ударах по Луганску и Донецку, заключила Захарова.