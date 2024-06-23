Захарова назвала атаку на Севастополь ритуальным преступлением
Власти Украины специально выбрали православный праздник Святой Троицы для совершения ритуального преступления. Об этом заявила телеканалу «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.
«Дата для такого удара была выбрана неслучайно – день Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, ритуальные преступления Киева совпадают с большими праздниками. Для властей Украины не существует гражданской инфраструктуры, школьных каникул, праздников. Они подверстывают свои преступления, это наблюдалось и несколько лет назад при ударах по Луганску и Донецку, заключила Захарова.
О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. По предварительной информации губернатора Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, их осколки упали на прибрежную зону. Изначально губернатор сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.
Позднее Развожаев уточнил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли три мирных жителя, двое из них – дети. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.
В Минобороны России 23 июня сообщили, что Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков суббоеприпасов пострадали мирные жители.