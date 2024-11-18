Байден разрешил бить по России дальнобойными ракетами. Что это значит

Юридически избранный президент США Дональд Трамп мог бы отменить это решение после вступления в должность 20 января 2025 г. Так как Байден принял это решение как президент в соответствии с существующим законодательством и без дополнительных решений конгресса, то любой его преемник на посту по факту может отменить это решение. В то же самое время стоит учитывать возможность влияния на решение будущего главу государства его будущих советников, среди которых немало «ястребов». А агентство Reuters напоминает, что среди однопартийцев Трампа в конгрессе были сторонники смягчения ограничений на использование американского оружия Украиной.