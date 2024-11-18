Байден разрешил бить по России дальнобойными ракетами. Что это значит

Байден разрешил бить по России дальнобойными ракетами. Что это значитКак далеко они могут лететь и первая реакция
17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники, по утверждению которых оружие будет использовано в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области. Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска. ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден отказался отвечать на вопрос о принятом решении в бразильском Манаусе, где сейчас проходит G20.
Чем угрожают территории России
Дальнобойные ракеты, которые упоминаются в публикации The New York Times – это ATACMS. Это разработанная концерном Lockheed Martin в 1980-е гг., но принятая на вооружение уже по окончании холодной войны в 1991 г. американская твердотопливная тактическая ракета класса «земля – земля». Она имеет основные модификации MGM-140, MGM-164 и MGM-168 (в пусковых контейнерах они обозначаются, соответственно, М39, M48 и М57).
Более «старая» MGM-140, поступившая на вооружение в 1991 г., имеет дальность 165 км в версии «А» (произведено более 1600 единиц) и инерционную систему наведения. Ее боевая часть – кассетная, с 950 боевыми элементами (БЭ) M74. В версии «В» с 1998 г. произведено около более 1300 штук. Имеет «смешанную» систему наведения. Боевая часть – также кассетная, состоит из 275 БЭ M74.
Вариант ATACMS MGM-168, поступивший на вооружение США в 2001 г., несет осколочно-фугасную боевую часть WDU-18/B. Дальность этого варианта – 300 км. MGM-164 эксплуатируется с 2004 г. Ее боеголовка – также осколочно-фугасная WDU-18/B, дальность полета – 300 км, система наведения – «смешанная» (инерционная и GPS), а произведено их более 500 штук.
Первые тайные поставки Киеву ракет ATACMS с «малым» радиусом, без уточнения модели, по данным The Wall Street Journal, произошли осенью 2023 г. Официально они подтверждены год назад – в октябре. Как писала The New York Times, в марте 2024 г. Украине переданы 100 ракет «увеличенной» до 300 км дальности.
Как на это отреагировали в России
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила в комментарии РБК, что президент России Владимир Путин ранее уже высказывался об ударах по территории России американскими дальнобойным оружием. «Президент на этот счет высказался», – подчеркнула она. Кремль на публикации американцев пока не отреагировал.
Но 12 сентября Путин отмечал, что по российской территории и так наносятся удары: «С помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства – это совершенно другая история. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное, как прямое участие стран НАТО – Соединенных Штатов, европейских стран <...>, это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией».
Разрешение наносить удары американскими ракетами по территории России – беспрецедентный шаг, приближающий начало третьей мировой войны, сказал первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров (цитата по ТАСС). »Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в конфликте на Украине», – заявил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Реакция Европы и Украины
Одновременно с этим Le Figaro пишет со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция также разрешили удары дальнобойным оружием. Официальной реакции европейских лидеров на публикацию The New York Times не последовало. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, ссылаясь на СМИ, что Киев получил «разрешение на ответные действия». Но, по его словам, «удары наносят не словами».
Реакция в США и возможные действия Трампа
Юридически избранный президент США Дональд Трамп мог бы отменить это решение после вступления в должность 20 января 2025 г. Так как Байден принял это решение как президент в соответствии с существующим законодательством и без дополнительных решений конгресса, то любой его преемник на посту по факту может отменить это решение. В то же самое время стоит учитывать возможность влияния на решение будущего главу государства его будущих советников, среди которых немало «ястребов». А агентство Reuters напоминает, что среди однопартийцев Трампа в конгрессе были сторонники смягчения ограничений на использование американского оружия Украиной.
Лично Трамп пока не высказался, но это сделали его внешнеполитический советник Ричард Гренелл и миллиардер Илон Маск. Оба на своих страницах в X (бывший Twitter) назвали это решение Байдена эскалацией. Также ситуацию прокомментировал старший сын избранного президента Дональд Трамп-младший: «Военно-промышленный комплекс наверно все же пытается довести нас до Третьей мировой войны до того, как мой отец получит шанс установить мир и сохранить жизни», – написал он.
Россия не заинтересована в эскалации отношений с США и может медлить с ответом, давая Трампу возможность отменить это решение, полагает американист Алексей Наумов. «Байден этим решением убил трех зайцев: продемонстрировал свое остающееся полновластие, поставил жирную внешнеполитическую точку в своем президентстве (учитывая, что сейчас он под огнем критики из-за проигрыша демократов на выборах), и загнал Трампа в ловушку», – сказал американист.