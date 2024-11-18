Как в мире отреагировали на решение Байдена позволить Киеву бить вглубь России

Как в мире отреагировали на решение Байдена позволить Киеву бить вглубь РоссииРешение вряд ли сильно изменит ход конфликта
Газета The New York Times 17 ноября со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Портал Axios со ссылкой на собственный источник добавил, что это решение было доведено до сведения Украины около трех дней назад. Источник CNN уточнил, что на данный момент оружие предназначено для использования в основном в Курской области. Reuters пишет, что Украина планирует провести свои первые удары на большом расстоянии в ближайшие дни.
О том, как в мире отреагировали на решение Байдена – в материале «Ведомостей».
Реакции лидеров и общественности
Президент Украины Владимир Зеленский
«Сегодня в СМИ много говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносятся не на словах. О таких вещах не объявляют. Ракеты скажут сами за себя. Обязательно скажут», – написал Зеленский в Telegram.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США вступили в «фазу безумия, фазу мести», позволив Украине атаковать Россию ракетами большой дальности, пишет Venezuela News.
«Священный союз зла только что одобрил преступного нациста Зеленского в Украине для нападения на нашу сестру Россию», – сказал Мадуро о США, Франции и Великобритании.
Команда избранного президента США Дональда Трампа
Представитель переходного периода Трампа отказался комментировать сообщения о том, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности на территории России.
Директор по связям с общественностью Трампа Стивен Чунг не ответил на вопросы о том, получали ли Трамп или его будущие советники по национальной безопасности предварительное предупреждение от администрации Байдена о решении по ударам вглубь России.
«Как сказал президент Трамп во время предвыборной кампании, он – единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире», – заявил Чунг, пишет CNN.
Дональд Трамп-младший
«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет, чтобы третья мировая война началась до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни. Нужно заблокировать эти триллионы долларов», – написал Трамп-младший в соцсети X.
Бизнесмен Илон Маск
Маск прокомментировал слова пользователя в соцсети Х, в котором тот заявил, что «либералы любят» вооруженные конфликты.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал этот шаг ответом на действия Северной Кореи.
«Президент Байден отреагировал на вступление северокорейских войск <...> языком, понятным В. Путину», – заявил Сикорский в соцсети X.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
«В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое решение. Сейчас самое важное – способствовать скорейшему охлаждению ситуации», – заявил Линь Цзянь (цитата по ТАСС).
Депутат Госдумы Мария Бутина
«Эти ребята, администрация Байдена, пытаются максимально обострить ситуацию, пока у них еще есть власть и они еще у власти», – сказала Бутина в интервью Reuters. «Я очень надеюсь, что Трамп отменит это решение, если оно было принято, потому что они серьезно рискуют начать третью мировую войну, которая никому не нужна».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров
Разрешение наносить удары американскими ракетами по территории России – беспрецедентный шаг, приближающий начало третьей мировой войны, считает Джабаров. Об этом пишет ТАСС.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
«Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в конфликте на Украине», – заявил Слуцкий, пишет RT.
Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас
«Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
Реакции мировых СМИ
Le Figaro
Франция и Великобритания уже разрешили использовать свои ракеты SCALP/Storm Shadow, которые имеют меньшую дальность действия, пишет французская газета Le Figaro. Однако позже издание удалило эту информацию из текста о том, что Белый дом снял вето на использование дальнобойного оружия.
CNN
Белый дом намерен таким решением помочь Украине удерживать часть территории Курской области «как можно дольше», пишет CNN. Решение о разрешении использования армейских тактических ракетных систем, или ATACMS, на территории России рассматривалось в течение нескольких месяцев. Американские чиновники расходились во мнениях относительно целесообразности предоставления новых возможностей. Некоторые опасались эскалации, в то время как другие беспокоились о сокращении запасов оружия. Неясно, предоставит ли администрация Байдена Украине больше ракет ATACMS из расчета оставшихся $7,1 млрд в рамках полномочий президента по сокращению расходов, которые позволяют военным изымать запасы непосредственно из американских арсеналов для отправки Киеву, или же эта политика будет распространяться только на относительно небольшое количество ракет, которые есть у Украины.
«Не слишком ли поздно для американских тактических ракетных систем, или ATACMS, чтобы они могли изменить ситуацию?» – задается вопросом CNN в другом материале. Даже если Киев сможет наносить удары вглубь России – а дальность ATACMS составляет 100 км, или 62 мили, – это не приведет к скорым изменениям на поле боя.
The Wall Street Journal
Часть западных чиновников, по сведениям издания, говорят, что решение вряд ли сильно изменит ход конфликта, учитывая, что Россия может просто переместить большую часть своей военной техники подальше и во многих случаях уже сделала это.
Разрешение Украине наносить удары по Курску – важный шаг, но для достижения значительного эффекта он должен выйти за пределы региона, рассказал газете аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, составивший карту военных целей в радиусе действия ATACMS.
The Sunday Times
По данным источников издания, США могут не разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Дальность американских ATACMS составляет около 300 км, а Storm Shadow – от 250 до 560 км.
Reuters
Некоторые официальные лица США выразили скептицизм по поводу того, что разрешение на удары на большие расстояния изменит общую траекторию конфликта, но это решение, по их мнению, может улучшить позиции Киева на переговорах, если они состоятся, пишет Reuters.
Неясно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность. Трамп давно критикует масштабы финансовой и военной помощи США Украине и пообещал быстро закончить войну, не объясняя, как именно. Один из ближайших советников Трампа по внешней политике Ричард Гренелл раскритиковал это решение, сказав, что оно приведет к эскалации.
Reuters приводит слова старшего научного сотрудника Атлантического совета Алекса Плитсаса: «Я считаю, что история покажет, что это решение было принято слишком поздно. Как и в случае с ATACMS, HIMARS, боевыми машинами «Брэдли», танками «Абрамс» и F-16. Все это было нужно гораздо раньше».
Bloomberg
По словам собеседников агентства Bloomberg, решение Байдена вряд ли учитывает все пожелания Украины.