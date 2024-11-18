Как в мире отреагировали на решение Байдена позволить Киеву бить вглубь России

Белый дом намерен таким решением помочь Украине удерживать часть территории Курской области «как можно дольше», пишет CNN. Решение о разрешении использования армейских тактических ракетных систем, или ATACMS, на территории России рассматривалось в течение нескольких месяцев. Американские чиновники расходились во мнениях относительно целесообразности предоставления новых возможностей. Некоторые опасались эскалации, в то время как другие беспокоились о сокращении запасов оружия. Неясно, предоставит ли администрация Байдена Украине больше ракет ATACMS из расчета оставшихся $7,1 млрд в рамках полномочий президента по сокращению расходов, которые позволяют военным изымать запасы непосредственно из американских арсеналов для отправки Киеву, или же эта политика будет распространяться только на относительно небольшое количество ракет, которые есть у Украины.