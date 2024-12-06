Что сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске

Что сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в МинскеМероприятие открыл Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Лукашенко приняли участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
О чем говорил Лукашенко
Открывший заседание Лукашенко напомнил, что оно проходит в преддверии 25-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Сложившиеся двусторонние отношения России и Белоруссии демонстрируют «мощную силу взаимного притяжения», которое базируется на общих языке и научно-технической школе, схожих ментальностях, культурных традиций, общем экономическом пространстве. Последнее удалось сохранить несмотря на санкционное давление.
«Не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут, мы не просто выстояли, мы стали сильнее», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что сравнении с 1999 г. объем ВВП Белоруссии и России вырос примерно в 2,5 раза.
Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг $55 млрд, в 2024 г. планируется выйти на $60 млрд. Для того, чтобы справляться со всеми новыми вызовами, нужна скоординированная и ответственная работа правительств всех секторов экономики, добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также обозначил несколько стратегических направлений дальнейшего развития. Задача номер один, по его словам, – реализация единой экономической политики и обеспечения равенства прав граждан, а также выход на тот уровень самодостаточности и независимости объединения, при котором две страны могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры и различных вызовов.
«Инструменты решения этой задачи понятны – скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение», – пояснил Лукашенко.
Он добавил, что при этом важно также устранить оставшиеся препятствия в двусторонней торговле. Россия и Белоруссия уже приступили к реализации совместных проектов в микроэлектронике, станкостроении, авиастроении, судостроении, но, по словам Лукашенко «пока движемся не совсем быстро» – на сегодняшний день реализуется только 27 импортозамещающих проектов.
«Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов. Работа по этим направлениям у нас развёрнута», – заверил президент Белоруссии.
Лукашенко также указал на важность обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в вопросах миграции, социально-трудовых отношений, здравоохранения.
«С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантии безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий военной сферы. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет независимости, а главное сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан», – резюмировал Лукашенко.
О чем говорил Путин
В начале своей речи Путин напомнил, что создание Союзного государства в 1999 г. – заслуга Лукашенко и первого президента РФ Бориса Ельцина. Он отметил улучшение интеграции в социально-экономической, гуманитарной сфере, унификацию законодательств двух стран, а также предпринятые меры по обеспечению общей обороны и безопасности.
«Главное, что российско-белорусские отношения, союзничество, стратегическое партнерство выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интереса друг к другу», – подчеркнул российский лидер.
По его словам, интеграция на деле приносит ощутимую пользу гражданам обеих стран. Все это, считает Путин, свидетельствует о правильности выбранного стратегического курса на сотрудничество и формирование единого экономического, гуманитарного и оборонного процесса.
В целом успешно, по мнению Путина, реализуется решение высшего госсовета об основных направлениях взаимодействия в союзном государстве на период 2024-2026 гг. Речь идет о совместных проектах и мероприятиях в ключевых сферах промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, культуре и информационной политике. Сейчас порядка 20% из запланированных мероприятий уже выполнено.
Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. В январе по сентябрь, по статистике, приведенной российским президентом, он увеличился на 8,4%, превысил $37 млрд. Таким образом, на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд, в республике работают порядка 2500 компаний с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике. Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа, согласован и готов к подписанию договор о формировании единого электроэнергетического рынка. Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
Россия и Белоруссия также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности. В рамках общего оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО. Создана совместная региональная группировка войск, обновлена военная доктрина Союзного государства. На утверждение высшего госсовета вынесена концепция безопасности, в которой «сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам», заявил Путин.
Особую озабоченность, отметил Путин, вызывает положение дел в Европе, в частности, на Украине.
«Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобные безответственные политика подталкивает мир на грань глобального конфликта», – уверен Путин.
Президент РФ заявил, что российская сторона знает позицию Белоруссии, направленную на мирное урегулирование кризиса. Эти вопросы постоянно обсуждаются.
«В таких условиях вполне логично, что сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств», – подчеркнул Путин.
Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению Лукашенко, на территории Белоруссии. Возможность его использования, напомнил Путин, в оборонительных целях в ответ на возможное нападение с применением оружия массового поражения или при отражении агрессии с применением обычного оружия, но создающее критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности, «четко зафиксировано в утвержденном 19 ноября указе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания».
В конце своего выступления Путин напомнил, что ждет Лукашенко на юбилейных торжествах в 80-летию Победы 9 мая 2025 г. в Москве. Воинские расчеты из Белоруссии также приглашены принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади.
Путин прибыл в Минск 6 декабря. Кроме участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, у главы РФ запланирована отдельная встреча Лукашенко.
Заседание Госсовета приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. Он был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.