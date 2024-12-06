Что сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске

Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. В январе по сентябрь, по статистике, приведенной российским президентом, он увеличился на 8,4%, превысил $37 млрд. Таким образом, на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд, в республике работают порядка 2500 компаний с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике. Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа, согласован и готов к подписанию договор о формировании единого электроэнергетического рынка. Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.