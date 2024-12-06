Санкции поддержали экономики соседних с Россией государств

Санкции поддержали экономики соседних с Россией государствТемп роста ВВП ЕАЭС обгоняет мировую динамику
Совокупный ВВП Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана вырастет на 4,2% по итогам 2024 г., говорится в исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР) «Макроэкономический прогноз 2025–2027». Это самый лучший результат с 2012 г., исключая период восстановления после пандемии коронавируса, подчеркивают эксперты.
Прогноз роста экономики стран – акционеров ЕАБР (государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Таджикистан, который не входит в него) на этот год улучшен на 0,8 п. п. и опережает мировой показатель, который составит 3,2%, следует из доклада. Мировая экономика вступает в фазу замедления, несмотря на окончание периода высоких процентных ставок. Виной тому – более низкие темпы роста производительности, ослабление внешней торговли как драйвера экономического роста, увеличение фрагментации и неблагоприятные демографические тенденции, поясняют в ЕАБР.