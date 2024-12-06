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Санкции поддержали экономики соседних с Россией государств

Темп роста ВВП ЕАЭС обгоняет мировую динамику
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Совокупный ВВП Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана вырастет на 4,2% по итогам 2024 г., говорится в исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР) «Макроэкономический прогноз 2025–2027». Это самый лучший результат с 2012 г., исключая период восстановления после пандемии коронавируса, подчеркивают эксперты.

Прогноз роста экономики стран – акционеров ЕАБР (государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Таджикистан, который не входит в него) на этот год улучшен на 0,8 п. п. и опережает мировой показатель, который составит 3,2%, следует из доклада. Мировая экономика вступает в фазу замедления, несмотря на окончание периода высоких процентных ставок. Виной тому – более низкие темпы роста производительности, ослабление внешней торговли как драйвера экономического роста, увеличение фрагментации и неблагоприятные демографические тенденции, поясняют в ЕАБР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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