Как Белоруссия извлекает выгоду из Союзного государства

Как Белоруссия извлекает выгоду из Союзного государстваСтрана наращивает поставки в Россию и готовится к переизбранию Лукашенко
Почти четверть века назад – 8 декабря 1999 г. лидеры России и Белоруссии подписали договор о создании единого пространства – Союзного государства. И если звучавшие в ту пору самые романтические грезы о едином парламенте и конституции сейчас почти никем не воспринимаются всерьез, то экономическое сближение вполне заметно. Корреспондент «Ведомостей» в рамках пресс-тура, который полностью организовал постоянный комитет Союзного государства, посетил заводы ведущих промышленных предприятий Белоруссии и сделал свои выводы о половинчатой интеграции.
Заезд без проблем
За 25 лет существования интеграционного проекта России и Белоруссии – двух стран с общими корнями и традициями, языком – можно найти примеры как истинного сближения, так и разделительных линий. Самое очевидное достижение – то, что граждане двух стран (а иногда и всего мира) не замечают момент пересечения общей границы. Но сообщить об этом событии родным и близким по-прежнему не так просто: существующие как минимум с 2019 г. на бумаге планы по отмене роуминга до сих пор не воплощены на практике. Последний ориентир, о котором недавно говорил российский премьер Михаил Мишустин, – март 2025 г. А это дает надежду, что путешествие в братскую страну скоро станет еще более комфортным и дешевым.
Один из конспирологических мотивов, который эксперты называли в числе причин, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко активно лоббировал проект союза еще с середины 1990-х гг. (в том числе с поочередной сменой на посту президента каждые два года), заключался в теоретической возможности с помощью этого получить власть и в России. Особенно с учетом того, что слабеющий во всех смыслах ее президент Борис Ельцин тогда выглядел менее выигрышно даже в глазах россиян на фоне молодого харизматичного лидера соседней страны с образом «выходца из народа».
Но подобному сценарию, как и в целом единому политическому пространству, состояться было не суждено. Спустя 25 лет Лукашенко говорит, что ни в России, ни в Белоруссии сейчас не поддержали бы объединение двух государств, такой шаг не принесет пользы и «сделает лишь хуже» (цитата по БелТА). Сам он тем временем готовится к седьмым для себя «выбарам прэзiдэнта», которые пройдут 26 января 2025 г., о чем напоминают уличные баннеры. Белорусский язык спустя 30 лет после получения страной независимости продвигается прежде всего государственными масс-медиа, что парадоксально выглядит на фоне аналогичной тенденции в среде оппозиции, находящейся за рубежом.
Конкуренция больше не жмет
Группа российских журналистов начала свое практическое знакомство с белорусской экономикой с самой южной в стране Гомельской области. Сразу стало понятно: в Белоруссии хотели дать российским журналистам шанс не только поработать «в поле», но и почувствовать себя по ту сторону баррикад. Хлебосольные традиции были задействованы на полную: девушки в национальных нарядах угощали караваем сразу по сошествии с поезда «Сож» (в честь протекающей по Гомелю реки), аналогично встречали дорогих гостей еще в двух местах.
Мнения или, скорее, впечатления российских журналистов сильно интересовали местных коллег, а на разнообразные просьбы пишущих и снимающих репортеров мгновенно реагировали сопровождавшие сотрудники национального пресс-центра (создан администрацией президента Белоруссии). Стоит ли говорить о том, что гостей несколько дней не касались гастрономические или логистические проблемы.
Первым журналистов из России ждал производитель сельскохозяйственной техники завод «Гомсельмаш». Не самый большой секрет, что до 2022 г. вопрос конкуренции его комбайнов на российском рынке с «Ростсельмашем» неоднократно становился и политическим. Например, в 2018 г. Лукашенко, посещая «Гомсельмаш», говорил так: «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. <...> Мы зажаты, к сожалению, с востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. <...> Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют».
Но ныне времена другие – и теперь подобные упреки практически не звучат, а на белорусском заводе довольны сотрудничеством с 70 российскими регионами (туда «Гомсельмаш» направляет около 85% экспорта своей продукции). Более того, завод ранее получил инвестиционный кредит по линии Минпромторга России для импортозамещающих проектов. Еще в 2022 г. премьер Белоруссии Роман Головченко говорил про направление туда части из выделенных Россией на эти цели 105 млрд российских рублей. Есть и новые совместные разработки – замдиректора центра продаж и сервиса по России «Гомсельмаша» Дмитрий Данцов, например, сказал о возобновлении работ по созданию комбайна на газомоторном топливе (а вот сообщения о полностью беспилотном комбайне этого завода остаются утопией). Есть большие надежды на сотрудничество с «Газпромом» на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в частности, по изготовлению 90-тонных самосвалов на газомоторном топливе, для чего уже была подписана дорожная карта.
В комментарии «Ведомостям» Данцов добавил, что в новых условиях на российском рынке появилось, грубо говоря, «место для двоих», хотя полностью конкуренцию это не отменяет. В свою очередь, интерес к технологиям «Гомсельмаша» проявляют китайцы, которые, впрочем, многому «научились» после поставок в КНР комбайнов и машинокомплектов для их сборки в 2010–2017 гг.
На заводе тяжелых грузовиков Минского автомобильного завода (МАЗ) журналистам напоминали не без гордости о том, что он попал под европейские санкции еще в 2021 г. после принудительной посадки самолета RyanAir, на борту которого находился бывший оппозиционер Роман Протасевич. Несмотря на это, завод не останавливался ни на сутки, и сейчас уровень локализации производства составляет 90–96% – там включают в это понятие и российские комплектующие. Лишь то, что касается электроники и чипов, по-прежнему идет на МАЗ из Китая. На заводе действительно впечатляет, что сборка новой машины на конвейере из готовых элементов занимает всего около 20 минут.
Ответ на вопрос о конкуренции с «Камазом» был созвучен с тем, что мы слышали в Гомеле: тяжелые времена просто обрекают на сотрудничество. Помимо прочего, российские аэропорты закупают и перронные автобусы МАЗ, в то время как завод готовится к открытию в 2025 г. автобусного завода.
Открытость для прессы постарались обеспечить и на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине, который напоминает город в городе с 11 500 сотрудниками и площадью 240 га промышленной зоны. Всего около 80% его продукции идет на экспорт, сказал первый заместитель гендиректора Анатолий Волков, и при этом 60% – доля России, которая тоже предсказуемо подросла в последние годы, после отказа европейских стран закупать здесь арматуру, трубы и металлокорд. При этом половина металлолома поступает на БМЗ как раз из России, что Волков назвал «стратегической зависимостью».
Рассказы про технические и экономические детали производства белорусских заводов были весьма подробными. Такая открытость с разумными исключениями вела к ощущению, что каких-то больших секретов от россиян здесь не держат.
Самый крупный успех
При этом официальная часть мероприятий для журналистов (не включая общения с представителями предприятий по непривычной для российского уха идеологической работе) ограничилась встречей с заместителем председателя Гомельского облисполкома Андреем Конюшко. С одной стороны, он отметил, что порядка 84–85% экспорта области идет в Россию (товарооборот за девять месяцев 2024 г. с ней составил 542 млрд руб.), но с другой – поговорил о продолжении «многовекторной торговли». Но на деле рост торговли идет в этом контексте прежде всего с Китаем. Конюшко говорил и том, как регион «на краю Полесского края» по-прежнему продолжает бороться с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. И, например, за последние 10 лет удалось вернуть в сельскохозяйственный оборот более 100 000 га. А о том, как помогают ликвидаторам и просто жертвам той катастрофы, подробно объясняли в центре радиационной медицины.
Два крупных производителя пищевой отрасли Белоруссии – Рогачевский молочноконсервный комбинат и бобруйский «Красный пищевик» – тоже очень сильно зависят от российского потребителя (о доле России в экспорте на уровне 80% говорили на первом). На втором предприятии, где производят мармелад, зефир и сыр, журналистам показали ручную работу сотрудников по созданию разнообразной линейки продукции (роботы такое не умеют!), в том числе уже новогодней.
Самым крупным реализованным проектом в рамках Союзного государства считается Белорусская атомная станция (БелАЭС) по российскому проекту суммарной мощностью 2400 МВт в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой.
С 2023 г. функционируют два энергоблока АЭС, что, по заявлениям властей, помогло отказаться от импорта энергоносителей для электроэнергетики. На станции, рассказывая о ее работе журналистам, особенно останавливались на дополнительных механизмах безопасности. «Нам близка позиция «Росатома»: если чего-то не может произойти – готовься к этому прямо сейчас», – пояснил господствующую на БелАЭС идеологию руководитель информационного центра АЭС Эдуард Свирид.
Отвечая на вопрос «Ведомостей» об анонсированных ранее планах направлять избыточные мощности с БелАЭС на майнинг криптовалют, замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз сказал, что «система электроснабжения работает так, что невозможно определить, откуда именно идет электроэнергия на майнинг криптовалют – с атомной станции или с газовой генерации». При этом он добавил, что после введения БелАЭС в строй в стране сформировали стимулирующие тарифы для майнинга. «Если компания занимается майнингом криптовалюты либо обработкой большого массива данных, она может получать электроэнергию по стимулирующим тарифам. Более того, эти тарифы дифференцированы по объемам потребления электроэнергии. Чем больше электроэнергии потребляет такая компания, тем дешевле она для нее», – пояснил Мороз. Говорить же о возможном строительстве третьего блока преждевременно – но в ведомстве идет аналитическая работа относительно такой возможности.
Дала новая станция и вторую жизнь городу-спутнику Островцу, где проживают ее работники, как выразился один из сотрудников станции, «почти как в коммунизме». Речь идет, в частности, о дешевом съеме жилья в новых районах из пятиэтажных домов, где возведена и сопутствующая инфраструктура.
Общее прошлое. И будущее?
Пронзительный мемориал детям – жертвам Великой Отечественной войны в Красном Береге напомнил о сохранившемся в стране-союзнике идентичном взгляде на ту трагедию и общую Победу. На месте этого комплекса находился в годы войны один из крупнейших детских концлагерей, у узников которых отбирали кровь, а часть детей отправляли на каторжные работы в Германию. Белорусы особо подчеркивают, что полного восстановления генофонда нации не удалось добиться и спустя 80 лет.
Общественный центр МЧС Белоруссии в Минске, кажется, можно назвать идеальным местом для проведения современных и интерактивных уроков ОБЖ от спасателей. Первые два этажа в нем посвящены разбору поджидающих в городе опасностей, как социального, так и природного характера. Как вести себя в давке, можно понять в тисках боксерских мешков, а прочувствовать силу землетрясения магнитудой 8 баллов – за кухонным столом. Помимо этого посетители должны пройти квест – остаться в живых в условиях пожара в темном помещении (угарный газ имитируется).
Третий этаж минского центра МЧС посвящен борьбе с криминалом. Там белорусской молодежи объясняют пагубность и последствия первого соприкосновения с наркотиками. Видеозал с кадрами с гипотетических вечеринок, на которых звучат аргументы в стиле «Че ты?», «Да это и не наркотик!», соседствует с имитацией тюремной камеры. Где уже раскаивается, видимо, ранее побывавший на вечеринке и сделавший свой неверный выбор юноша.
Символично, что политический аспект интеграции в туре к 25 годам Союзного государства остался практически полностью за его рамками, как и украинская тематика.
ГОМЕЛЬ – БОБРУЙСК – ЖЛОБИН – ОСТРОВЕЦ – МИНСК