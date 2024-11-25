Как Белоруссия извлекает выгоду из Союзного государства

За 25 лет существования интеграционного проекта России и Белоруссии – двух стран с общими корнями и традициями, языком – можно найти примеры как истинного сближения, так и разделительных линий. Самое очевидное достижение – то, что граждане двух стран (а иногда и всего мира) не замечают момент пересечения общей границы. Но сообщить об этом событии родным и близким по-прежнему не так просто: существующие как минимум с 2019 г. на бумаге планы по отмене роуминга до сих пор не воплощены на практике. Последний ориентир, о котором недавно говорил российский премьер Михаил Мишустин, – март 2025 г. А это дает надежду, что путешествие в братскую страну скоро станет еще более комфортным и дешевым.