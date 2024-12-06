Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета СГ

Заседание Госсовета приурочено к 25-летию договора о создании СГ. Он был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание СГ предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.