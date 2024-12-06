Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета СГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, сообщили в Кремле. 6 декабря он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Кроме того, у главы РФ запланирована отдельная встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Заседание Госсовета приурочено к 25-летию договора о создании СГ. Он был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание СГ предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко подпишут два документа – по единой энергосистеме и безопасности. Он отметил, что во втором документе будут прописаны взаимные гарантии безопасности.