Путин и Лукашенко подпишут документы по единой энергосистеме и безопасности
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря подпишут два документа – по единой энергосистеме и безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что во втором документе будут прописаны взаимные гарантии безопасности.
5 декабря в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске. Основной акцент встречи, как указано в сообщении, будет обращен на перспективы «интеграционного взаимодействия». Отдельно стороны обсудят укрепление общего оборонного пространства государств.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что Россия и Белоруссия завершили работы по формированию объединенного рынка электроэнергии. Документ, который планируют утвердить стороны, в частности, позволит снизить до минимума потери в энергосетях и сбалансировать тарифы, пояснил госсекретарь.
В тот же день Путин поручил МИДу подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. 4 декабря на сайте президента Белоруссии сообщалось, что Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект договора о гарантиях безопасности.