Путин и Лукашенко подпишут документы по единой энергосистеме и безопасности

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря подпишут два документа – по единой энергосистеме и безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что во втором документе будут прописаны взаимные гарантии безопасности.