Путин поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», – говорится в распоряжении.
В документе также указывается, что российское внешнеполитическое ведомство может во время переговоров о подписании вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Подписание договора должно состояться на высшем уровне, уточняется в распоряжении.
4 декабря на сайте президента Белоруссии сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект договора о гарантиях безопасности. На проведение переговоров по проекту уполномочен МИД республики.
5 декабря в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске. Основной акцент встречи, как указано в сообщении, будет обращен к перспективам «интеграционного взаимодействия». Отдельно стороны обсудят укрепление общего оборонного пространства государств.
3 декабря замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии Игорь Назарук также сообщал «РИА Новости», что Путин и Лукашенко подпишут документы по развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности в рамках Союзного государства.