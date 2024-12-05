Путин и Лукашенко 6 декабря примут участие в заседании Высшего госсовета
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Основной акцент встречи, как указано в сообщении, будет обращен к перспективам «интеграционного взаимодействия». Так, на мероприятии поднимут вопросы общего рынка электрической энергии, противодействию незаконному импорту, тарифов на услуги связи и другие.
Отдельно обсудят укрепление общего оборонного пространства государств. Также на мероприятии пройдет отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, но ее формат не уточняется.
На январском заседании госсовета Путин и Лукашенко заявили, что страны намерены «делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции». По итогам встречи государства договорились о согласовании связанных с интеграцией в социально-экономической и гуманитарной сферах документов. Путин анонсировал и стратегию научно-технологического развития до 2035 г.