Путин и Лукашенко 6 декабря примут участие в заседании Высшего госсовета

На январском заседании госсовета Путин и Лукашенко заявили, что страны намерены «делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции». По итогам встречи государства договорились о согласовании связанных с интеграцией в социально-экономической и гуманитарной сферах документов. Путин анонсировал и стратегию научно-технологического развития до 2035 г.