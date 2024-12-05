Россия и Белоруссия завершили формирование единого рынка электроэнергии
Россия и Белоруссия завершили работы по формированию объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев, передает «БелТА». По его словам, выход на решения в рамках заседания Высшего госсовета СГ 6 декабря продемонстрирует это.
«Когда комиссия начинала работу в декабре 2018 г., трудно верилось в то, что за такой короткий период можно будет выйти на межгосударственное соглашение. Это обеспечение иного уровня энергобезопасности Беларуси, взаимовыгодное решение для энергетиков наших стран», – сказал он.
Мезенцев добавил, что на заседании стороны планируют утвердить договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Документ, в частности, позволит снизить до минимума потери в энергосетях и сбалансировать тарифы, пояснил госсекретарь.
5 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске. Основной акцент встречи, как указано в сообщении, будет обращен на перспективы «интеграционного взаимодействия». Отдельно стороны обсудят укрепление общего оборонного пространства государств.
3 декабря замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии Игорь Назарук также сообщал «РИА Новости», что Путин и Лукашенко подпишут документы по развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности в рамках Союзного государства.