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Россия и Белоруссия завершили формирование единого рынка электроэнергии

Ведомости

Россия и Белоруссия завершили работы по формированию объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев, передает «БелТА». По его словам, выход на решения в рамках заседания Высшего госсовета СГ 6 декабря продемонстрирует это.

«Когда комиссия начинала работу в декабре 2018 г., трудно верилось в то, что за такой короткий период можно будет выйти на межгосударственное соглашение. Это обеспечение иного уровня энергобезопасности Беларуси, взаимовыгодное решение для энергетиков наших стран», – сказал он.

Мезенцев добавил, что на заседании стороны планируют утвердить договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. Документ, в частности, позволит снизить до минимума потери в энергосетях и сбалансировать тарифы, пояснил госсекретарь.

5 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 декабря в Минске. Основной акцент встречи, как указано в сообщении, будет обращен на перспективы «интеграционного взаимодействия». Отдельно стороны обсудят укрепление общего оборонного пространства государств.

3 декабря замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии Игорь Назарук также сообщал «РИА Новости», что Путин и Лукашенко подпишут документы по развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности в рамках Союзного государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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