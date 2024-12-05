Россия и Белоруссия завершили формирование единого рынка электроэнергии

«Когда комиссия начинала работу в декабре 2018 г., трудно верилось в то, что за такой короткий период можно будет выйти на межгосударственное соглашение. Это обеспечение иного уровня энергобезопасности Беларуси, взаимовыгодное решение для энергетиков наших стран», – сказал он.