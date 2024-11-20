Что означают изменения ядерной доктрины

Что означают изменения ядерной доктриныОна опубликована после разрешения США ВСУ ударять вглубь России
Указом президента Владимира Путина утвержден и опубликован на сайте Кремля доктринальный документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», именуемый также ядерной доктриной. Путин анонсировал внесение изменений в этот документ на совещании 25 сентября 2024 г. О том, что «Основы» могут быть изменены, в том числе с учетом опыта военной операции, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявлял еще 11 июня 2024 г.
В новом тексте документа появились положения, изменение которых кратко анонсировал Путин. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства. В качестве средств воздушно-космического нападения, достоверное обнаружение массированной атаки которых может быть условием применения ядерного оружия, названы крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, а также самолеты тактической авиации. Ранее в этом контексте упоминались лишь баллистические ракеты.
При этом концептуально ядерная доктрина объявляется адаптивным документом, который должен реагировать на изменения обстановки.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов, не приурочена ли публикация доктрины к разрешению США Украине наносить удары ракетами ATACMS по России, ответил лишь, что документ опубликован «своевременно». Одним из важных обновленных положений документа Песков считает тезис о том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. А министр иностранных дел Сергей Лавров надеется, что на Западе обновленную доктрину прочитают во всей ее полноте.
Первый удар по новым правилам
По сообщению Минобороны России, ночью 19 ноября по военному объекту в Брянской области был нанесен удар шестью ракетами ATACMS. Пять из них были сбиты, а обломки одной упали на техническую территорию объекта, вызвав пожар, который был вскоре потушен. Жертв и разрушений, по сообщению Минобороны, не было.
Большая часть изменений ядерной доктрины носит скорее уточняющий и конкретизирующий характер, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. «Некоторые вещи более правильно расписаны. Раньше по документам говорилось, например, что вызвать ответно-встречный ядерный удар может применение баллистических ракет, сейчас добавлены еще и беспилотники и крылатые ракеты», – отмечает эксперт.
Однако время для публикации изменений, вероятнее всего, связано именно с разрешением США Украине наносить удары американскими ракетами по старым регионам России, продолжает эксперт. «Эти изменения уже были анонсированы в этом году, но потом вопрос завис, а вот сейчас в связи с последними новостями, конечно, их опубликовали, чтобы напомнить о возможных масштабах эскалации, до которых теоретически можно дойти», – считает он.
При этом ядерная доктрина – это не инструкция по применению ядерного оружия, а декларативный документ, объясняет Ермаков. «Это в первую очередь декларация для потенциальных противников, в каких ситуациях до такого (применения ядерного оружия. – «Ведомости») может дойти. Само решение принимает верховный главнокомандующий исходя из своего понимания обстановки. А инструкции определяют эксперты в документах закрытого военного планирования», – заключает эксперт.
Обновление «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» связано с целым спектром событий и тенденций последнего времени, в том числе на глобальной ядерной арене, говорит эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «Мы видим наращивание арсеналов одних ядерных стран и обсуждение перспектив такого наращивания у других, возможно появление новых обладателей ядерного оружия, да и в целом ядерный фактор усиливается последние годы. Но, конечно, и текущее жесткое противостояние с «коллективным Западом» в рамках спецоперации оказало свое влияние, в том числе в части оценок потенциала различных средств воздушно-космического нападения. Само собой, свое отражение в доктрине нашло и усиление ядерного взаимодействия с Белоруссией», – говорит Стефанович.
В целом, по его мнению, в обновленном документе наблюдается преемственность при уточнении отдельных положений и при некотором понижении «ядерного порога» – условий применения ядерного оружия. «Никаких особых неожиданностей нет, но это совсем не повод успокоиться – ни для нас, ни для наших противников. До тех пор пока сохраняется и даже растет вероятность прямого столкновения России с США и НАТО, сохраняется вполне работающий сценарий ядерной эскалации, причем весьма стремительной, предупреждает эксперт.