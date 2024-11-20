Что означают изменения ядерной доктрины

Обновление «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» связано с целым спектром событий и тенденций последнего времени, в том числе на глобальной ядерной арене, говорит эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «Мы видим наращивание арсеналов одних ядерных стран и обсуждение перспектив такого наращивания у других, возможно появление новых обладателей ядерного оружия, да и в целом ядерный фактор усиливается последние годы. Но, конечно, и текущее жесткое противостояние с «коллективным Западом» в рамках спецоперации оказало свое влияние, в том числе в части оценок потенциала различных средств воздушно-космического нападения. Само собой, свое отражение в доктрине нашло и усиление ядерного взаимодействия с Белоруссией», – говорит Стефанович.