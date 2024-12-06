О чем договорились Путин и Лукашенко во время переговоров в Минске

«Орешник» Путин призвал не считать оружием массового уничтожения. «Во-первых, в отличие от оружия массового уничтожения, это высокоточное оружие. Оно бьет не по площадям и добивается результата не за счёт своей мощи, а за счёт точности. Второе: в случае группового применения – одного, двух, трех комплексов – по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет».