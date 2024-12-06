О чем договорились Путин и Лукашенко во время переговоров в Минске

О чем договорились Путин и Лукашенко во время переговоров в МинскеРоссия и Белоруссия обсуждали использование новых вооружений
Союзное государство России и Белоруссии отмечает 25 лет со дня подписания основополагающего договора. К этой дате в Минске 6 декабря прошло заседание главного союзного органа – Высшего госсовета. В него входят президенты обеих стран, главы правительств и спикеры палат парламента. Президент России Владимир Путин прилетел для этого в столицу Белоруссии 6 декабря с рабочим однодневным вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
За несколько часов до визита президента России в столицу Белоруссии прилетел борт с министрами и журналистами кремлевского пула, которые больше всего хотели расспросить министра транспорта Романа Старовойта. Он еще совсем недавно, до мая, возглавлял Курскую область, а накануне и.о. губернатора региона был назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Очевидно, что в последнее время у Александра Борисовича Смирнова (ушедшего в отставку и.о. губернатора Курской области. – “Ведомости”) возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», – назвал Старовойт главную, по его мнению, проблему уволенного. Это случилось во время, когда необходимая помощь на фоне украинского вторжения в регион была выделена и федеральными, и региональными властями. «А ситуация непростая, и, видимо, в связи с этим принято решение», – размышлял Старовойт.
После заседания Госсовета во Дворце независимости в Минске Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали анонсированные ранее документы – договоры о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и о формировании объединенного рынка электроэнергии (белорусский лидер понадеялся, что за этим последуют аналогичные решения по газу и нефтепродуктам).
«Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории Белоруссии», – прокомментировал Путин подписанный договор. А незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что договор предусматривает «взаимные обязательства». Помимо этого, в Минске была утверждена новая концепция безопасности Союзного государства. Возможность использования ядерного оружия в оборонительных целях (даже при использовании врагом неядерных военных средств, но ставящих под угрозу суверенитет и территориальную целостность) утверждена и в обновленной ядерной доктрине России, и распространяется на Белоруссию.
Путин в Минске заявил о готовности разместить на территории союзника ракетную систему «Орешник», желание получить ее ранее заявлял и президент Белоруссии. «Мы пошли на то, чтобы удовлетворить запросы Республики Беларусь и президента Белоруссии в размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Конечно, такие новейшие системы, как «Орешник», не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия», – заявил российский лидер.
«Орешник» Путин призвал не считать оружием массового уничтожения. «Во-первых, в отличие от оружия массового уничтожения, это высокоточное оружие. Оно бьет не по площадям и добивается результата не за счёт своей мощи, а за счёт точности. Второе: в случае группового применения – одного, двух, трех комплексов – по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет».
Эти ракетные комплексы появятся в Белоруссии не ранее второй половины 2025 г. «Очень устраивает», – лаконично сказал Лукашенко. «Если хотите чего-то получить от Путина, добейтесь, чтобы он публично это пообещал», – поделился он своим секретом успеха при прощании с собравшимися.
Касаясь экономической части интеграции, Лукашенко сетовал, что существующих 27 союзных импортозамещающих проектов мало, по его мнению, «эта цифра должна быть в сотни раз больше». По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия занимает первое место (около $4 млрд), а во внешнеторговом обороте Белоруссии половина приходится на РФ.
Рассчитывает не имеющая выхода к морю Белоруссия на кооперацию по Северному морскому пути. Также Лукашенко сказал, что белорусов также «воодушевляют» планы по строительству высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск.