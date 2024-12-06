Лавров дал интервью Карлсону об «Орешнике», мире с Украиной и Трампе

«Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения. В информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие. Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием. Это сложная игра», – сказал российский министр, при этом не упомянув в этом списке Турцию, которая поддерживает СНА.