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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 50%

Их можно считать состоявшимися
Ведомости

Явка на выборах президента Белоруссии в полдень 26 января составила 56,64%, сообщили в ЦИК Белоруссии.

«На 12:00 (совпадает с мск) явка избирателей составила 56,64%», – говорится в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии проходят 26 января, участки будут работать до 20:00. Помимо Лукашенко кандидатами на пост главы республики являются Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич. 

Вечером 25 января ЦИК страны сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования. 

Лукашенко уже проголосовал на выборах президента. По его словам, он отдал голос «за всех». Он проголосовал на избирательном участке в здании Белорусского государственного университета физической культуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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