Явка на выборах президента Белоруссии превысила 50%Их можно считать состоявшимися
Явка на выборах президента Белоруссии в полдень 26 января составила 56,64%, сообщили в ЦИК Белоруссии.
«На 12:00 (совпадает с мск) явка избирателей составила 56,64%», – говорится в сообщении.
Президентские выборы в Белоруссии проходят 26 января, участки будут работать до 20:00. Помимо Лукашенко кандидатами на пост главы республики являются Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич.
Вечером 25 января ЦИК страны сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования.
Лукашенко уже проголосовал на выборах президента. По его словам, он отдал голос «за всех». Он проголосовал на избирательном участке в здании Белорусского государственного университета физической культуры.