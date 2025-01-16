Внутренние войска Белоруссии перейдут на усиленный режим с 20 января
Органы внутренних дел и внутренние войска МВД Белоруссии будут переведены на усиленный вариант несения службы в связи с проведением выборов президента страны с 20 января. Об этом сообщил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ведомства Александр Купченя на пресс-конференции, передает ТАСС.
Для координации действий личного состава, сбора и анализа информации предусматривается функционирование оперативно-ситуационных штабов на всех уровнях. Кроме того, избирательные участки на президентских выборах будут оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками к началу досрочного голосования, которое состоится 21 января, уточнил Купченя.
С 1 по 25 января в Белоруссии проходит предвыборная агитация. Выборы президента в республике состоятся 26 января. 23 декабря ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.
Предыдущие президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов одержал победу Лукашенко. После выборов в республике начались протесты. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции не станет баллотироваться в президенты. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом главе государства.