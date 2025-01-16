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Внутренние войска Белоруссии перейдут на усиленный режим с 20 января

Ведомости

Органы внутренних дел и внутренние войска МВД Белоруссии будут переведены на усиленный вариант несения службы в связи с проведением выборов президента страны с 20 января. Об этом сообщил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ведомства Александр Купченя на пресс-конференции, передает ТАСС.

Для координации действий личного состава, сбора и анализа информации предусматривается функционирование оперативно-ситуационных штабов на всех уровнях. Кроме того, избирательные участки на президентских выборах будут оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками к началу досрочного голосования, которое состоится 21 января, уточнил Купченя.

С 1 по 25 января в Белоруссии проходит предвыборная агитация. Выборы президента в республике состоятся 26 января. 23 декабря ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.

Предыдущие президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов одержал победу Лукашенко. После выборов в республике начались протесты. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции не станет баллотироваться в президенты. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом главе государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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