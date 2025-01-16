Внутренние войска Белоруссии перейдут на усиленный режим с 20 января

Предыдущие президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов одержал победу Лукашенко. После выборов в республике начались протесты. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции не станет баллотироваться в президенты. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом главе государства.